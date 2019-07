AtoS : devient « fournisseur expert » de services Microsoft Azure

Paris, le 16 juillet 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, a obtenu avec succès la certification ‘Microsoft Azure Expert Managed Service Provider’ (MSP) de Microsoft. Un expert Azure se définit comme un partenaire capable de se différencier sur le marché.

En tant qu’expert Azure reconnu, Atos a démontré son expertise et sa maîtrise de toute la gamme de services Azure – y compris l'infrastructure cloud, les services IoT, la migration d'applications – ainsi que sa capacité à apporter de la valeur ajoutée aux clients en offrant une surveillance proactive, une automatisation et une gestion de leurs environnements Azure. Atos a satisfait aux exigences du programme Azure qui comprend notamment un audit rigoureux.

La désignation « Expert Azure » renforce la collaboration d'Atos avec Microsoft, établie depuis plus de 20 ans. Atos est un partenaire Gold, avec plus de 5 700 certifications à son actif, et compte environ 700 experts techniques Azure accrédités dans le monde entier.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu cette certification", a déclaré Adrian Gregory, SEVP, sponsor exécutif de Microsoft et Directeur général Royaume-Uni & Irlande chez Atos. "C'est une belle illustration de notre expertise en matière de services Microsoft. Cette qualification nous permet de soutenir nos clients dans le monde entier, en les assurant que nos capacités techniques, nos processus et notre gouvernance respectent les normes établies par le programme Expert Azure ; elle démontre également un alignement avec les meilleures pratiques de Microsoft et des normes de travail communes”.

Gavriella Schuster, Vice-présidente, One Commercial Partner (OCP) chez Microsoft Corp : "Le programme Microsoft Azure Expert Managed Service Provider est conçu pour donner aux entreprises qui migrent vers le cloud la certitude que leurs partenaires ont démontré le plus haut degré de capacité à fournir des services gérés fiables, réplicables sur Azure. Nous sommes heureux qu'Atos fasse partie du programme Azure Expert MSP et s'engage pour le succès de nos clients communs".

Pour en savoir plus sur la façon dont Atos peut soutenir ses clients dans leur transformation digitale vers le cloud avec Microsoft, consultez la rubrique ‘Orchestrated Hybrid Azure Cloud’ .

