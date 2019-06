AtoS : devient le 3ème acteur mondial de la gestion des services de sécurité pour le cyberespace selon Gartner

Evaluation basée sur les parts de marché 2018

Paris, le 14 juin 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui être classé 3ème acteur mondial de la gestion des services de sécurité (« Managed Security Services » ou « MSS ») en termes de parts de marché 2018, selon le dernier rapport de Gartner1.

Grâce à ses équipes composées de plus de 5000 experts en sécurité et fort d’un réseau de 14 SOC (« Security Operations Centers ») à travers le monde, Atos propose des solutions de sécurité de bout en bout. Atos intègre les meilleures technologies du marché et propose un portefeuille complet de produits et services de sécurité avancés pour aider ses clients à transformer les risques en opportunités commerciales.

« La cybersécurité est au cœur de l’espace informationnel, permettant aux entreprises, gouvernements et citoyens d’évoluer en toute confiance. Nous sommes fiers d’être reconnus comme l’un des principaux leaders à travers ce classement, qui à la fois renforce notre position de numéro un européen en services de cybersécurité et atteste notre percée sur le marché américain. Il reflète l’expertise de nos 5 000 experts en cybersécurité et notre engagement continu à protéger nos clients. » déclare Thierry Breton, Président-directeur général d’Atos.

Les clients font confiance aux technologies d'Atos pour renforcer leur sécurité. En 2018, Atos a remporté de nombreux contrats et signé des partenariats dans le domaine de la cybersécurité, notamment pour la protection des institutions européennes et un partenariat clé avec l'OTAN . Atos a également signé un contrat avec l’Etat de Virginie (Etats-Unis) pour protéger son infrastructure technologique avec des solutions de cybersécurité de nouvelle génération. Par ailleurs, Atos a réalisé d'importants investissements pour aider ses clients à respecter leurs obligations réglementaires en matière de protection des données .

La sécurité est également au cœur du partenariat entre Atos et Google Cloud : récemment, Atos a été sélectionné par Veolia , leader mondial des services collectifs, pour développer un espace sécurisé dans le cloud et utiliser la suite collaborative G Suite de Google Cloud.

Pour renforcer son engagement en faveur d'un monde plus sûr, Atos participe à des initiatives mondiales en matière de cybersécurité telles que la Charte de confiance (Charter of Trust) qui regroupe 19 grandes organisations internationales des secteurs privé et public.

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

