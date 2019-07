AtoS : entre en négociation exclusive en vue d'acquérir IDnomic et renforcer ainsi sa position de leader de la cybersécurité

Paris, le 29 juillet 2019 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui entrer en négociation exclusive avec l’ensemble des actionnaires d’ IDnomic , leader européen des infrastructures de gestion des identités numériques, en vue de l’acquérir. Cette acquisition permettrait la création d’un acteur majeur de la cybersécurité en matière de gestion des identités numériques et d’édition de solutions de PKI (Public Key Infrastructure ou infrastructure à clés publiques).

L’expertise d’IDnomic en technologie PKI, ses solutions de confiance numériques et son offre stratégique en mode Saas (Software as a Service) viendraient compléter les offres de produits de cybersécurité existantes chez Atos, notamment la gamme Horus dédiée à la sécurisation de l’IoT, le Trustcenter pour la délivrance et la gestion de certificats de sécurité, la gamme Evidian axée sur la gestion des identités et des accès ou encore la gamme Trustway, destinée à la protection des données. Ces nouvelles offres permettraient au groupe Atos de renforcer sa position de leader européen de la cybersécurité en proposant des solutions répondant à l’ensemble des besoins générés par les usages digitaux d’aujourd’hui et de demain.

Le capital d’IDnomic (110 collaborateurs) est actuellement détenu par T.D.H. (Thierry Dassault Holding), Thales, Idemia, la Banque des Territoires et Euro-Information.

La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2019 et est soumise à l’information/consultation des instances représentatives du personnel des deux sociétés.

À propos d’IDnomic

IDnomic , nom commercial de la société Keynectis, est un leader européen de la protection et de la gestion des identités numériques qui a pour activité l’édition de logiciels et la prestation de services de confiance numérique. IDnomic délivre des identités numériques aux individus (citoyens, collaborateurs d’entreprises) ainsi qu’aux machines et objets connectés (réseaux et matériels informatiques, mobiles, transports intelligents…) grâce à ses solutions de PKI (Public Key Infrastructure ou infrastructure à clés publiques).

IDnomic accompagne ainsi chaque jour des millions de personnes pour s’authentifier sur un réseau, accéder à des ressources confidentielles depuis leur PC, tablette ou mobile, et utiliser leur passeport ou document d’identité électronique. En tout lieu et à tout moment, IDnomic protège l’ensemble de leurs usages numériques.

