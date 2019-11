AtoS : et Météo-France optimisent la gestion de la production d'électricité renouvelable

Leur nouvelle plateforme permet aux producteurs et agrégateurs d’électricité verte de mieux prévoir leur production en France et en Europe

Paris, le 12 Novembre 2019, European Utility Week – Atos, leader international de la transformation digitale, et Météo-France, acteur majeur et expert dans le domaine de la météorologie, s’associent pour développer une plateforme de prévision des productions d’électricité renouvelable à destination des professionnels du secteur. Dans le contexte du changement climatique, ce nouveau service s’inscrit dans le cadre de l’objectif que s’est donné l’Europe d’avoir 32% de son énergie d’origine renouvelable d’ici 2030.

Les conditions météorologiques influent fortement sur la production des sources d’électricité renouvelable (éoliennes ou solaires) dans un contexte de transition énergétique où elles ont un rôle croissant.

La plateforme développée par Atos et Météo-France permet aux producteurs et agrégateurs d’électricité renouvelable, engagés vis-à-vis du système électrique, de prévoir la quantité de ressources « vertes » disponibles. Ce service leur permet ainsi d’anticiper les conditions d’équilibre du système et notamment les autres besoins de production, et d’intégrer au mieux les énergies renouvelables au sein du réseau électrique français et européen.

« Dans un contexte de transition énergétique et de lutte contre le réchauffement climatique, ce service innovant accompagnera le développement des énergies renouvelables au sein du réseau électrique français et européen. L’excellence scientifique et technologique est au cœur du métier de Météo-France, et cette nouvelle collaboration avec Atos, pilier de la transformation digitale, en témoigne une fois de plus » souligne Valérie Mermoud, Cheffe de marché Energie chez Météo-France.

Sur la base de données météorologiques fournies par Météo-France, d’historiques de production, ainsi que d’informations sur les équipements physiques en place, Atos, au travers de son portefeuille de services Codex qui reposent sur le Big Data et l’analytique, a conçu conjointement avec Météo-France une plateforme de services qui utilise des algorithmes de Machine Learning pour déterminer des prévisions les plus précises possibles, et ainsi fournir un service dit de « météo-sensibilité ».

« Alors que le marché européen est en pleine expansion, cette plateforme répond aux enjeux croissants des acteurs du secteur de l’énergie en permettant d’ajuster la flexibilité du réseau d’électricité. Nous sommes très heureux de cette nouvelle coopération avec Météo-France, partenaire d’Atos de longue date » ajoute Franck Chevalley, Directeur du marché Energie & Utilities chez Atos.

