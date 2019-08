AtoS : et NICE inContact annoncent un partenariat pour développer l'adoption du Cloud dans les centres d'appels

Atos va vendre CXone intégré à Circuit, sa solution cloud de Communications Unifiées & de Collaboration



Paris et Salt Lake City, le 5 août 2019 - Atos SE (CAC40) et NICE inContact, une filiale du NICE (Nasdaq : NICE), annonce aujourd'hui un partenariat dans le cadre duquel Atos , leader international de la transformation digitale, fera de NICE inContact CXone une solution privilégiée de centres d’appels "as a Service". La solution sera ainsi délivrée aux actuels clients d’Atos – une centaine de milliers d’agents dans le monde - ainsi qu’aux futurs clients.

La solution CXone sera intégrée à Circuit et vendue par Atos sous le nom "Cloud Contact Center - powered by CXone", pour fournir une plateforme d’expérience client cloud unifiée et omnicanale. Cette plateforme vient compléter la solution "OpenScape Contact Center", qu’Atos continuera à proposer "sur site" ou de manière hébergée.

"Les entreprises de centres d’appels de toute taille dans le monde entier se tournent vers le cloud pour générer des expériences clients renforcées et immersives pouvant réduire les coûts tout en renforçant la fidélité et la promotion", déclare Paul Jarman, PDG de NICE inContact. "Notre partenariat avec Atos accélère le développement international de NICE inContact. Nous sommes ravis de travailler ensemble pour apporter les avantages du cloud à des milliers d'agents et de clients."

Simon Skellon, Directeur des ventes de la division UCC d'Atos, souligne : " Pour de nombreux clients, le passage au cloud est un élément central de leur stratégie de transformation digitale et la plateforme cloud de renommée mondiale NICE inContact, couplée au leadership avéré d'Atos dans les services pour les environnements de travail connectés, leur offrent l’opportunité parfaite de passer à une véritable expérience client numérique omnicanale – qu’elle soit directement fournie par Atos ou via un membre de notre vaste communauté de partenaires".

Ce partenariat permet à Atos d'occuper avec CXone une position de leader sur le marché des centres d’appels « as a Service » (CCaaaS). NICE inContact a été nommé pour la quatrième année consécutive leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les Centres d’appels as a Service, en Amérique du Nord ¹ . Dans The Forrester Wave™ : Cloud Contact Centers, Q3 2018 ² , NICE inContact CXone est leader parmi les solutions de centres d’appels cloud les plus importantes du marché. NICE inContact continue d'investir dans l'innovation pour aider ses clients à offrir des expériences client optimisées. Avec plus de 1 600 collaborateurs en R&D, NICE et NICE inContact détiennent plus de 300 brevets.

Pour NICE inContact, cette alliance permet de collaborer avec Atos, un partenaire technologique et de services informatiques de renommée et de confiance, occupant des positions de leader à la fois en Europe et en Amérique du Nord dans les Magic Quadrants de Gartner « Managed Workplace Services »³ , et également selon Aragon Research, Inc., dans son rapport « Globe for Unified Communication and Collaboration »⁴ , sous Unify, la marque Atos dédiée aux solutions de communication et de collaboration.

Avec la clientèle établie d’Atos allant des plus petites entreprises aux plus grandes sociétés et agences gouvernementales, les deux parties sont enthousiastes quant au potentiel de ce nouveau partenariat, qui prend effet immédiatement à l’échelle mondiale.

