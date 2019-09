AtoS : et Ooredoo renforcent leur partenariat et développent les services de cybersécurité pour les organisations au Qatar

Doha, Qatar / Paris, France – Le 4 septembre 2019 – Atos , leader international de la transformation digitale et acteur majeur en cybersécurité, et Ooredoo , principal facilitateur de l'innovation digitale au Qatar, annoncent aujourd’hui un partenariat pour proposer des solutions de cybersécurité de pointe aux organisations qataries, et ainsi soutenir une transformation digitale sécurisée.



Ooredoo fait appel à l’expérience d’Atos pour améliorer les capacités de son Centre d’Opérations de Sécurité (Security Operations Center, SOC), l’unité centrale qui peut enquêter en cas d’incidents de sécurité, intervenir en réponse aux incidents, effectuer des investigations et ainsi maintenir la disponibilité des services de l’entreprise 24/7. A l’international, Atos, fort d’une équipe de 5,000 spécialistes en sécurité, gère 14 SOCs à travers le monde.

Les clients professionnels d’Ooreedo peuvent également bénéficier du soutien d’Atos pour atteindre de nouveaux niveaux de sécurité. Les solutions proposées incluent : la sécurité des noms de domaines (Domain Name System, DNS), des bases de données, du courrier électronique ; la détection et la remédiation d’incidents sur le système d'information (endpoint detection and response, EDR), la gestion des pares-feux des applications web (web application firewall, WAF-as-a-service), la collecte de renseignements (Threat Intelligence services) et la sécurité du web.



Yousuf Abdulla Al Kubaisi, Directeur Général Opérationnel chez Ooredoo Qatar, précise : “Notre partenariat avec Atos consiste à améliorer nos solutions de cybersécurité et a pour but de protéger la sécurité des informations de nos clients professionnels, ainsi que de protéger l’infrastructure nationale critique. Ainsi, les organisations du Qatar, de toute taille et de tout secteur, peuvent améliorer leur défense contre les cybermenaces, réduire les risques et se conformer aux régulations sécuritaires.”



Les clients peuvent aussi bénéficier des accords de niveau de service (Service Level Agreements, SLAs) des Centres d’Opérations de Sécurité d’Ooredoo, de son expertise en reprise des activités après sinistre et de ses tableaux de bord de sécurité qui permettent de visualiser les menaces en temps réel. Grâce au modèle de souscription opex, les clients professionnels peuvent se voir proposer des options de facturation transparentes et régulières.



Ce partenariat s’inscrit dans l’annonce récente de la collaboration entre Atos et Ooredoo – et qui vise à soutenir les organisations qataries dans leur transformation digitale. Les clients peuvent ainsi bénéficier des meilleures pratiques, du fait qu’Atos soit un co-fondateur de l’initiative « Charter of Trust » qui a notamment établi la première charte commune pour la promotion d’une meilleure cybersécurité globale.



Francis Meston, SEVP, Directeur Général d’Atos MEA (Moyen-Orient, Afrique, Turquie) a déclaré : “Du fait d’un contexte de cybermenaces dont l’échelle et la complexité évolue sans cesse, la cybersécurité est désormais l’une des préoccupations majeures des entreprises au Qatar. Atos s’inscrit dans l’échange des meilleures pratiques et travaille de concert avec Ooredoo pour s’assurer que les organisations qataries puissent définir une stratégie de sécurité homogène comprenant l’usage du Big Data, du calcul haute-performance, et des réponses de sécurité automatisées pour une protection intégrale.”

Atos compte plus de 110,000 employés dans 73 pays dans le monde et a atteint la 3ème place à l’international pour les Services de Sécurité (Managed Security Services) dans le cyberespace selon Gartner. Atos est également le partenaire informatique mondial du Comité des Jeux Olympiques depuis 2001 et assure la sécurité informatique des Jeux Olympiques.



***

A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse:

Lucie Duchateau | lucie.duchateau@atos.net | +33 7 62 85 35 10

A propos d’Ooredoo

Ooredoo is Qatar’s leading communications company, delivering mobile, fixed, broadband internet and corporate managed services tailored to the needs of consumers and businesses. As a community-focused company, Ooredoo is guided by its vision of enriching people’s lives and its belief that it can stimulate human growth by leveraging communications to help people achieve their full potential. For full details of all corporate plans, pricing and offers, ring the Ooredoo business team on 800 8000 or see ooredoo.qa/business.

Les clients professionnels ont élu Ooredoo « Best for Business ». Ce titre a été obtenu au regard de l’ampleur et de la portée de ses talents, de ses réseaux fixes et mobiles de qualité, de sa large gamme de services et de solutions ICT, et du fait que l’entreprise soit un partenaire de confiance depuis 60 ans.

