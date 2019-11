AtoS : et Stora Enso s'associent pour commercialiser de nouvelles solutions automatisées et durables de vente au détail

Paris, le 12 novembre 2019 – Atos , leader international de la transformation digitale, et Stora Enso , annoncent aujourd'hui un partenariat mondial visant à mettre sur le marché de nouvelles solutions et de nouveaux services automatisés de vente au détail. Ce nouveau service est basé sur le concept des "armoires intelligentes", qui sont des e-kiosques à technologie RFID (radio-identification) conçus pour l'achat nomade à l'aide de smartphones ou cartes de paiement standard.

Le partenariat comprend la commercialisation de la solution "New Retail as a Service", qui combine les technologies de Stora Enso et l'expérience d’Atos, ainsi que sa méthodologie en matière de prestation de services.

La solution "New Retail" de Stora Enso utilise des étiquettes RFID durables pour suivre et tracer les articles stockés. Ces étiquettes sont en papier et constituent ainsi une solution sans plastique et recyclable pour l'authentification des emballages.

Pour acheter un produit des armoires intelligentes, le consommateur n'a besoin que d'une application de paiement compatible ou d'une carte de paiement. Lorsque la porte de l'armoire est fermée, le consommateur est facturé via l'application pour les articles retirés. Outre ce service, une solution back-end est proposée aux détaillants pour le suivi des transactions et le réapprovisionnement.

Les services numériques d’Atos pour le commerce de détail et l’industrie seront utilisés pour améliorer la solution “New Retail”. Ils s'appuient sur Codex for Retail, un portefeuille modulaire de solutions et de services pour les services de détail connectés avec des technologies IoT, étayé par des services de bout-en-bout. Il s'agit d'établir un nouvel ensemble complet de services commerciaux numériques pour le commerce de détail, doté d'une forte capacité de mise à l'échelle, et porteur d’une valeur commerciale claire.

“Pour les entreprises de vente ou les marques de grande consommation, le développement durable, le contrôle des produits et l’expérience consommateur sont des valeurs-clés pour leurs points de vente. En combinant les solutions de traçabilité de Stora Enso avec notre système Codex et notre gestion de service de bout-en-bout, nous nous assurons que nos clients font l'expérience de ces valeurs à chaque fois.” ajoute Philippe Miltin, SVP, Directeur du marché industrie, vente au détail et transport chez Atos.

Alors que le commerce de détail vise à la fois la commodité et l'efficacité, nous innovons pour combiner le meilleur du commerce ‘physique’ avec les méthodes du e-commerce. Grâce à notre partenariat avec Atos, nous entrons sur le marché de la vente au détail automatisée, où notre technologie RFID durable peut faire évoluer l'expérience des consommateurs" précise Martin Ros, Directeur de l’unité ‘Intelligent Packaging’ chez Stora Enso.

Plus d’informations sur la solution commune “New Retail As a Service” d’Atos et de Stora Enso ici .

. Plus d’informations sur les solutions d’Atos pour le commerce de détail: https://atos.net/en/industries/retail



