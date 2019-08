AtoS : fournit Quantum-Learning-as-a-Service à Xofia pour développer des solutions d'intelligence artificielle

Paris (France), Irving, Texas (Etats-Unis), le 28 Août 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui la livraison à Xofia de Quantum-Learning-as-a-Service (QLaaS) qui lui permettra de développer des solutions d’intelligence artificielle basées sur l’informatique quantique.

Xofia, une start-up basée à Houston, combine intelligence artificielle et algorithmes quantiques afin de mettre en place des stratégies de résolution de problèmes pour créer une plateforme futuriste destinée à l’entreprise. En s’appuyant sur le modèle QLaaS d’Atos, l’équipe de recherche et développement de Xofia accédera à une Quantum Learning Machine d’Atos et donc à un environnement de programmation quantique évolutif capable de simuler le comportement de tout type de technologie informatique quantique. Atos soutiendra également Xofia en lui offrant des services de conseil, de formation et d’administration de système.

“Notre collaboration avec Xofia s’inscrit dans notre stratégie visant à soutenir un large écosystème de start-up dans le domaine de l’informatique quantique. Avec Xofia, nous allons contribuer à créer des solutions d’IA basées sur l’informatique quantique, qui seront flexibles, hautement performantes et dotées du potentiel de simulation nécessaire afin de résoudre les futurs défis liés au Big Data auxquels les entreprises devront faire face.” a dit Ludovic Sauvage, Responsable des services Big Data, HPC et d’informatique quantique d’Atos en Amérique du Nord.

“Xofia et Atos renforcent le développement des logiciels quantiques, et notre travail a pour but de fournir aux entreprises des connaissances, de la valeur et un réel avantage compétitif” a dit Carlos Sanmiguel, Lead Visionary, Xofia.

Les algorithmes quantiques de Xofia interviennent déjà dans deux cas d’utilisation pour lesquels le QLaaS d’Atos va être utile :

L’énergie : La compression de Big Data dans la gestion des gisements réduit significativement le nombre d’éléments qui font partie de l’analyse de ces gisements, ce qui donne lieu à des modèles qui simplifieraient à l’excès le risque ou le potentiel des gisements. Xofia a pour but de réduire cette simplification excessive en développant des algorithmes quantiques qui peuvent avoir une sélection de caractéristiques plus complète et une complémentarité plus pertinente entre elles.

La santé : Xofia a pour but de réduire l’écart entre le traitement précis et le traitement abordable des images en développant et en mettant en place des algorithmes et des simulations quantiques qui peuvent réduire le coût et le temps de traitement des images. Le traitement d’images par la technologie quantique (‘Quantum Image Processing’) peut être la clé pour réduire la complexité du traitement d’images et la distorsion du marché, et ainsi permettre un accès plus démocratique et décentralisé.

