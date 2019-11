AtoS : fournit l'informatique d'« American Dream », le nouveau centre commercial du groupe américain Triple Five

Atos fournit l’informatique de bout-en-bout dont les solutions d’Intelligence Artificielle et IoT

Paris, France et Irving, Texas, le 6 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui un contrat pluriannuel avec le groupe Triple Five faisant d’Atos le principal fournisseur technologique pour American Dream, un centre commercial et de divertissements de près de trois cent mille mètres carrés à East Rutherford, dans le New Jersey. Atos est en charge d’élaborer et de gérer une expérience client digitale innovante utilisant l’Internet des objets (Internet of Things, IoT), et des solutions d’Intelligence Artificielle (IA).

Atos et American Dream ont fait le lien entre expérience physique et expérience digitale pour les clients et plus de 400 enseignes d’American Dream, en utilisant des technologies d’Edge computing, des appareils informatiques, ainsi que des systèmes intelligents pour le parking, la billetterie et la signalisation. De multiples senseurs et des balises compatibles Bluetooth vont permettre aux clients d’expérimenter la navigation assistée, leur donnant la possibilité de trouver rapidement une place de parking à proximité du magasin de leur choix, ou encore d’être guidés tout au long de leur parcours au sein du centre commercial.

Les visiteurs d’American Dream auront accès à des mises à jour en temps réel, offrant des expériences personnalisées, des cartes interactives et une intégration continue des réseaux sociaux.

“American Dream représente l’évolution de la vente physique en boutique.

L’expérience de la vente, couplée au divertissement et aux intégrations digitales sont de véritables facteurs différenciants qui permettent d’évoluer du modèle traditionnel de vente, vers l'avenir du commerce de détail physique et omni-canal. La technologie portée par Atos et American Dream constitue un changement de paradigme vers une expérience digitale unique de divertissement et d’achat pour les visiteurs,” déclare Jeff Sheckter, Directeur des Opérations et Directeur Général d’American Dream. “American Dream fixe un nouveau standard en matière d’expérience client en s’adaptant au rythme des attentes des visiteurs qui souhaitent être connectés en permanence au cours de leur visite. Les visiteurs seront connectés dès leur arrivée au centre, pourront accéder à de nombreux services sur place et partager leurs expériences avec leurs proches, et enfin de rentrer chez eux de la manière la plus rapide possible.”

Chaque espace du centre commercial American Dream sera digitalisé afin de rendre la visite des clients facile et accessible,” ajoute Karan Chetal, Vice President, Directrice Transportation and Hospitality Strategic Engagements chez Atos en Amérique du Nord. “L’infrastructure informatique mise au point par Atos est un système d’avenir, qui peut facilement intégrer les dernières technologies au bénéfice des clients comme des vendeurs.”

Atos fournit également les technologies et services suivants :

Un environnement de travail connecté avec des services pour plus de 1000 usagers d’American Dream, qui bénéficient ainsi d’une expérience personnalisée sur disponible sur tous les appareils et partout grâce à une connexion cellulaire et réseau qui couvre l’ensemble du centre commercial.

pour plus de 1000 usagers d’American Dream, qui bénéficient ainsi d’une expérience personnalisée sur disponible sur tous les appareils et partout grâce à une connexion cellulaire et réseau qui couvre l’ensemble du centre commercial. Une vidéosurveillance digitale gérée avec le déploiement de plus de 2500 caméras de surveillance pour assurer une surveillance proactive. Ce dispositif inclut le ciblage géographique de certains espaces avec des alertes d’intrusion.

avec le déploiement de plus de 2500 caméras de surveillance pour assurer une surveillance proactive. Ce dispositif inclut le ciblage géographique de certains espaces avec des alertes d’intrusion. La gestion des Datacenters et centres de réseau à l’origine des services intelligents pour la gestion du parking, la billetterie et la signalisation.

à l’origine des services intelligents pour la gestion du parking, la billetterie et la signalisation. Des espaces de conférences intelligents ”sans fil” qui facilitent l’organisation de présentations et permettent une collaboration intelligente pour les participants virtuels.

”sans fil” qui facilitent l’organisation de présentations et permettent une collaboration intelligente pour les participants virtuels. Un support informatique “Tech genius” à la demande pour les utilisateurs finaux d’American Dream, qui vise à augmenter les résolutions dès le premier appel.

pour les utilisateurs finaux d’American Dream, qui vise à augmenter les résolutions dès le premier appel. Le système d’enregistrement des employés du siège de l’établissement ainsi que des visiteurs de la Direction.

des employés du siège de l’établissement ainsi que des visiteurs de la Direction. L’affichage numérique connecté – qui agit comme aide visuelle pour les clients en leur apportant les dernières informations sur les nouveautés et promotions liées aux attractions et magasins.

– qui agit comme aide visuelle pour les clients en leur apportant les dernières informations sur les nouveautés et promotions liées aux attractions et magasins. Un éclairage intelligent, durable et connecté pour les attractions et les espaces de vente.

