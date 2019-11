AtoS : fournit un datacenter, des solutions cloud et d'environnement de travail connecté à l'entreprise gazière et pétrolière Wintershall Dea

Paris, le 7 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de long terme avec l’entreprise Wintershall Dea, leader dans le secteur du gaz et du pétrole, pour développer la nouvelle structure informatique de l’organisation – ce qui comprend l’environnement de travail et le cadre des opérations. Atos collaborera sur ce projet avec Cegal, fournisseur informatique spécialisé dans le secteur gazier et pétrolier, en vue de fournir un datacenter international, des services cloud, des solutions d’environnement de travail connecté (digital workplace) de dernière génération et des plateformes de collaboration.

Ce projet comporte un défi : créer une nouvelle structure informatique et intégrer les deux précédents systèmes informatiques de Wintershall et DEA, suite à la fusion des deux entités en mai 2019. En plus de fournir un datacenter innovant et des services cloud, Atos et Cegal développeront un nouvel environnement de travail qui permet d’offrir des solutions virtualisées pour les postes de travail (virtualized workstation solutions, VDI) à destination des géologues et les ingénieurs.

“Notre nouvelle structure informatique sera un pilier de notre stratégie de croissance pour les prochaines années, ainsi pour nos futures innovations en matière de digital”, déclare Steffen Jean Gelder, Senior Vice President Information Technology chez Wintershall Dea. “C’est pourquoi nous avons décidé de signer un contrat de long terme avec Atos, en s’appuyant sur ses capacités en matière de transformation digitale et la portée internationale de ses solutions ; ainsi qu’avec Cegal, leader informatique international spécialisé dans le secteur gazier et pétrolier.”

“Nous nous appuyons sur des années d’expérience, en combinant des solutions software industrielles et la visualisation de données 3D à travers le GeoCloud de Cegal,” ajoute Svein Torgersen, CEO de Cegal.

“Nos équipes ont développé une solution industrielle optimale pour concrétiser l’ambition de Wintershall Dea, qui consiste à implémenter une nouvelle façon de travailler au sein de l’organisation,” résume Robert Vassoyan, Directeur Général Adjoint, Directeur Commercial Groupe chez Atos. “Cette nouvelle approche améliore la collaboration et la transparence entre le siège social et les unités commerciales des différents pays, en offrant des solutions d’environnement de travail connecté et des plateformes de collaboration. C’est une avancée majeure dans l’industrie gazière et pétrolière à l’international, puisque notre partenariat est le seul à fournir ce type de services à l’échelle internationale.”

