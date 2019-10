AtoS : inaugure le laboratoire d'intelligence artificielle nord-américain de Google Cloud

Paris, France ; Irving, Texas, le 4 octobre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, inaugure aujourd’hui le laboratoire d’intelligence artificielle (IA) de Google Cloud au siège nord-américain d’Atos, à Irving, au Texas. Celui-ci s’inscrit dans le cadre du partenariat international qui lie Atos et Google Cloud et qui a pour but de donner aux clients et entreprises un accès aux dernières technologies analytiques. Ce laboratoire IA d’Atos en Amérique du Nord vient s’ajouter au réseau international de laboratoires existants à Londres , Paris et Francfort .

En s’implantant à Dallas, Atos offre aux entreprises de la région l’opportunité de collaborer avec ses experts, ainsi que ceux de Google Cloud, lors d’ateliers pour mieux comprendre l’IA et les aider à définir et concevoir des cas d’usage spécifiques, faisant appel à des données analytiques et des algorithmes de machine learning qui répondent aux nouveaux besoins des entreprises.

“Atos a conçu une expérience différenciée avec son Lab IA nord-américain afin d’offrir aux clients des résultats tangibles pour booster leur stratégie IA, qu’ils peuvent appliquer sur le terrain immédiatement” déclare Peter Cutts, Chief Digital Transformation Officer d’Atos en Amérique du Nord. “Les clients recherchent des solutions industrielles spécifiques pour répondre à leurs besoins commerciaux, pas une approche systématique et unique. L’approche du lab IA d’Atos s’adapte aux besoins des utilisateurs et implique plusieurs acteurs pour offrir un code adapté à la vie réelle, aux bases de données et solutions, pouvant être dupliqué et s’adapter à l’international.”

Le laboratoire IA d’Atos combine une véritable expérience digitale avec une méthodologie « design thinking » qui permet aux participants de résoudre des problèmes et d’innover dans des formats créatifs.

Le Lab IA d’Atos offre un atelier d’Incubation qui a pour but de créer un cas d’utilisation prêt à être déployé dans les 2 jours. Cela veut dire que les clients peuvent obtenir des résultats commerciaux très rapidement. Pour atteindre cet objectif, des données de la vie réelle sont associées avec une méthodologie spécifique d’Atos permettant au client de comprendre le problème auquel son entreprise fait face. Ce client quittera, ainsi, le lab IA d’Atos avec une vision claire des choses à mettre en place pour affronter les défis auxquels il est confronté, en utilisant du big data et des outils d’intelligence artificielle.

En plus de cette session d’Incubation en laboratoire, les clients peuvent aller plus loin dans le processus d'IA avec une session « Discover » qui leur fournit une évaluation technique détaillée, une stratégie de données, et une feuille de route de mise en œuvre.

Enfin, les clients peuvent profiter du laboratoire Prototype qui aboutit à la transformation initiale des données et à une application de machine learning, prête à modéliser des cas d'utilisation spécifiques.

En avril 2018, Atos et Google Cloud ont annoncé un partenariat mondial pour fournir aux entreprises des solutions hybrides sécurisées de cloud computing, de machine learning et de collaboration. Atos a désigné Google Cloud comme son fournisseur privilégié pour le cloud public. Ansi, Atos peut faire bénéficier ses clients de solutions Google Cloud Platform (GCP) dans chacun de ses laboratoires stratégiques.

Pour plus d'informations sur le laboratoire d'intelligence artificielle et les solutions d’IA d'Atos, veuillez consulter la page suivante https://atos.net/en/artificial-intelligence

***

À propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts presse:

Global: Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

US: Maggie Wainscott | maggie.wainscott@atos.net | 903-262-8169

Pièce jointe