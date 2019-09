AtoS : inaugure son premier laboratoire d'intelligence artificielle en Allemagne

Paris, Munich, le 19 septembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir inauguré son premier Laboratoire d’Intelligence Artificielle (IA) en Allemagne à Munich. Dans cet espace d’innovation, Atos développe pour ses clients des solutions qui s’appuient sur l’Intelligence Artificielle et d’autres technologies de pointe. Lors de l’inauguration, Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos, a souligné l’importance de l’IA pour l’industrie et l’économie.

De gauche à droite : Annette Maier, Directrice Générale de Google Cloud DACH, Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos et Ursula Morgenstern, directrice générale d’Atos en Allemagne

„Les solutions d’Intelligence Artificielle peuvent véritablement changer la donne : Pour les entreprises ainsi que pour les économies dans leur ensemble, la mise en place holistique de techniques digitales basées sur l’IA est essentielle pour leur réussite future“, a déclaré Thierry Breton, Président-Directeur Général d’Atos. “Notre Laboratoire d’IA est la plateforme idéale pour le développement collaboratif de cas d’usages numériques tangibles qui garantissent une valeur durable sur le long terme et de façon très rapide. “

Le Laboratoire d’IA en Allemagne fait partie du réseau international d’IA d’Atos, dans le cadre de son partenariat avec Google Cloud initié en 2018. Le laboratoire est destiné aux entreprises et organisations souhaitant promouvoir et développer l’utilisation de l’IA au sein de leurs activités. Atos et Google Cloud offrent l’expertise technologique, sectorielle et technique nécessaire, ainsi que des cas d’usages concrets.

“Utiliser avec succès les technologies d’intelligence artificielle requiert à la fois des connaissances technologiques et verticales“, a déclaré Annette Maier, Directrice Générale de Google Cloud DACH. „ C’est pourquoi Atos et Google Cloud forment un solide partenariat en alliant ces deux avantages. “

Lors de l’évènement d’inauguration à Munich, Atos a présenté aux nombreux clients et partenaires présents un aperçu de l’avenir digital de l’économie à travers différentes études de cas. La solution de réalité mixte, par exemple, a démontré qu’en combinant des images 3D en temps réel avec des données issues du cycle de vie du produit, on obtient des renseignements beaucoup plus précis, permettant ainsi de réduire les cycles de développement. Un autre cas d’étude a souligné le potentiel des chaînes d’approvisionnement connectées à l’international. Grâce aux logistiques digitales, les délais de livraison des biens sont calculés précisément via les outils d’analyse intelligents, ce qui permet d’harmoniser et d’optimiser la chaîne logistique.

Le Laboratoire d’IA à Munich fait partie du BTIC (Business Technology Innovation Center) local. Le BTIC, qui a récemment fait peau neuve, fait partie du réseau international de centres d’innovations d’Atos. Les clients et partenaires du Groupe peuvent y développer leurs idées et cocréer des solutions numériques innovantes avec les experts d’Atos dans nombreux domaines tels que le cloud, la cybersécurité, l’Internet des objets, les supercalculateurs et l’intelligence artificielle. Le BTIC intègre l’expérience technologique et sectorielle internationale d’Atos, offre une gamme complète de cas d’usage, et s’appuie sur un réseau international d’experts et de partenaires. Il sera le fleuron des solutions de Manufacturing et d’Industrie 4.0 pour Atos en Europe. Il capitalise sur la forte présence d’Atos dans le secteur de l’Industrie en Allemagne et bénéficie de sa relation de longue date avec Siemens, qui, en tant que client et partenaire, assure qu’Atos dispose d’une connaissance approfondie des besoins de l’Industrie en matière de transformation digitale.

Le Laboratoire d’IA et le BTIC sont tous deux désormais disponibles pour des ateliers clients.

