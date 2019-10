AtoS : nommé Leader en services de cyber-résilience par NelsonHall

Paris, le 10 octobre 2019 - Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir été positionné comme Leader en matière de services de cyber-résilience par le cabinet NelsonHall 1, soutenant les institutions gouvernementales européennes, les industriels et les banques.





L'étude de NelsonHall met en avant les points forts d’Atos à cet égard, en soulignant qu’Atos a beaucoup investi dans l'avenir de la cybersécurité à travers son partenariat avec Siemens sur la sécurité de l'Internet des Objets (IoT) et des études sur l'effet de l'informatique quantique sur la cybersécurité.

NelsonHall souligne également la bonne utilisation des analytics par Atos dans ses centres d'opérations de sécurité prescriptifs (prescriptive SOC) qui réduisent les temps de détection et de réponse et automatisent les réponses de sécurité, en tirant parti du big data et du calcul haute performance. Atos a également démontré sa capacité à fournir des solutions de conformité à d'importants clients des secteurs bancaire et de la santé, ainsi qu'à fournir une sécurité IP (IPsec) et une infrastructure critique pour ses clients industriels.

“Atos est positionné comme l'un des leaders de l'évaluation NEAT des services de cyber-résilience de NelsonHall en raison de ses fortes capacités sur l'ensemble des fonctions de résilience, qui portent au-delà des services traditionnels de sécurité gérés, et comprennent des services de conseil stratégique et en sécurité de pointe sur les technologies quantiques et Edge” précise Mike Smart, Senior Analyst et Operations Officer chez NelsonHall.

“Nous sommes ravis d’être nommés Leader en cyber-résilience par NelsonHall. Ce classement récompense nos investissements dans la construction d'un portefeuille de services de sécurité de bout en bout, en développant de nouvelles technologies, en perfectionnant les technologies existantes et en élargissant nos partenariats stratégiques” ajoute Chris Moret, SVP, Directeur des services de cybersécurité chez Atos.

Atos a testé des plans de gestion de la continuité d'activité (Business Continuity Management, BCM) et de résilience afin de permettre à ses clients de réagir plus rapidement et donc de se rétablir rapidement face aux cybermenaces.

NelsonHall a également souligné que la croissance la plus importante se situe en Amérique du Nord avec l'acquisition de la clientèle de Syntel et s'attend donc à ce que le taux de croissance des services de résilience aux États-Unis augmente au cours de la prochaine année.

Les experts cybersécurité d’Atos sont aux Assises de la sécurité du 9 au 12 octobre à Monaco, sur le stand No.169.

Pour accéder au rapport de Nelson Hall: NelsonHall.com

Pour en savoir plus sur les services de cybersécurité par Atos: atos.net

Pour explorer la vision d’Atos en matière de cybersecurité, cliquez ici .

