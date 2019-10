AtoS : nommé leader en services de gestion d'actifs par NelsonHall

Paris, le 2 octobre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir été nommé par NelsonHall, pour la première fois, leader en services de gestion d’actifs (Wealth and Asset Management services) pour accompagner les nouveaux business models de ses clients. NelsonHall souligne les atouts apportés par l’acquisition de Syntel, avec notamment une présence renforcée en Amérique du Nord et un portefeuille clients élargi.

Dans son évaluation, NelsonHall estime que les forces d’Atos résident dans sa solide expérience et ses partenariats avec des fournisseurs leaders, une large clientèle de gestionnaires d’actifs de premier plan implantés à l’international, et d’importantes capacités en termes d’applications SaaS (Software as a Service) et de cloud, acquises au fil des années.

NelsonHall a aussi mis en avant la plateforme exclusive d’Atos, solution leader du marché – Apollo – qui offre une expérience sectorielle et un aperçu des dynamiques industrielles, ainsi que la position de leader d’Atos sur le marché en France.



Commentant cette évaluation, Andy Efstathiou, Directeur de la recherche en sourcing bancaire à NelsonHall a déclaré : “Atos dispose de capacités particulièrement fortes pour la gestion d’actifs, de données, de clientèle ainsi que pour la gestion des processus d’affaires (Business Process Services). L’intérêt croissant que cela suscite chez ses clients indique que le groupe devrait être capable de continuer à étendre ses engagements existants pour y inclure davantage de services digitaux au service de la transformation de la gestion d’actifs.”

Himanshu Vyas , Directeur de la stratégie pour les services financiers chez Atos a déclaré : “S’agissant des services numériques fondamentaux, Atos a toujours été un acteur majeur sur le marché européen. L’acquisition récente de Syntel a considérablement renforcé notre présence sur le marché nord-américain et a ajouté une capacité de premier plan sur le marché d’externalisation des processus de connaissance (Knowledge Processing Outsourcing, KPO) à notre proposition de valeur globale. L’évaluation NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation and Assessment) de NelsonHall est une reconnaissance importante de notre capacité à fournir des services de gestion d’actifs.”

