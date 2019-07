AtoS : orchestre la solution de calcul du séquençage génomique d'AURAGEN

Paris, le 18 juillet 2019 - Atos , leader international de la transformation digitale, a été sélectionné par le GCS AURAGEN1 – avec ses partenaires co-traitants EOLAS et A2COM sur, respectivement, l’hébergement et l’infogérance des données de santé – afin de fournir et d’orchestrer l’infrastructure de calcul haute performance et de stockage de la plateforme génomique pilote de séquençage à très haut débit sélectionnée dans le cadre du plan « France Médecine Génomique 2025 »2.

L’objectif de ce plan national est d’intégrer le séquençage de génomes individuels dans le parcours de soin afin de permettre une prise en charge diagnostique et thérapeutique personnalisée des patients. Il concernera principalement, dans un premier temps, les personnes atteintes de cancer et de maladies rares pour lesquelles de nouvelles stratégies thérapeutiques pourront être proposées en fonction des variations génétiques identifiées.

Atos a mis en œuvre, pour le GCS AURAGEN, une solution industrielle dimensionnée pour soutenir l’ensemble du cycle de vie de la donnée génomique – depuis le séquençage de l’ADN jusqu’à la production de l’analyse. Afin de développer une architecture au plus près des besoins de l’écosystème santé, Atos a réuni de multiples expertises métier (afin d’échanger avec les biologistes, généticiens et bio-informaticiens) et techniques (afin de mener des opérations de dimensionnement, analyse comparative, stockage, archivage, réseau haut débit).

L’architecture ainsi développée est majoritairement basée sur une infrastructure de technologie Dell EMC qui permet de répondre aux forts besoins de stockage et aux enjeux de performance et d’évolutivité du projet (2,5 Po de données par an à terme). Atos, avec ses partenaires EOLAS et A2COM, garantit l’hébergement des données sur un site certifié HDS (Hébergement de Données de Santé), exploite et maintient l’ensemble de la plateforme pour le GCS AURAGEN.

Atos soutient le traitement de données génomiques depuis déjà plusieurs années, comme en témoigne son partenariat de longue durée avec Centre national espagnol d'analyse génomique (CNAG-CRG) qui a choisi Atos pour ses travaux de séquençage et d’analyse ADN à grande échelle.

Ce contrat reflète le positionnement stratégique d’Atos dans le secteur de la santé et des sciences de la vie, illustré par une clientèle européenne et mondiale, son travail de proximité avec l’écosystème santé et par sa participation à de grands projets de recherche tels qu’ Elixir , EIT Health ou CompBioMed .

A propos des partenaires d’Atos sur ce projet

EOLAS - Eolas, filiale du groupe Business & Decision, est spécialiste de l'Internet, expert en hébergement, conception et développement d'applications et digital marketing. Eolas assure la transformation digitale de nombreuses entreprises en e-commerce (B2C, B2B), de structures publiques et d'acteurs du secteur de l'immobilier. Eolas emploie 150 personnes à Grenoble, Paris & Lyon et œuvre sur toute la France. Plus d'information : https://www.eolas.fr

A2COM - Le Groupe A2COM propose et déploie des solutions innovantes dans le but de développer l’efficacité des organisations et de leurs équipes. Ses équipes s’animent autour de 3 métiers : A2COM RESADIA (services cloud, infogérance, hébergement de données de sensibles, sécurité des systèmes d’information, transformation digitale des entreprises), A2COM FORMATION et IDBC (développement d’applications et valorisation des données de santé dans le domaine médical). Fort d’une croissance continue depuis 23 ans, le Groupe A2COM a aujourd’hui passé la barre symbolique des 10 millions d’euros de chiffre d’affaires pour un effectif d’une soixantaine de collaborateurs. En déployant des services cloud, de la formation professionnelle et du développement d’applications dans le domaine de la santé, il est plus que jamais un acteur clé de la transformation digitale des organisations. https://www.a2com.fr/

1 GCS AURAGEN : Groupement de Coopération Sanitaire rassemblant les 4 CHUs de la région Auvergne-Rhône Alpes (Grenoble, Lyon, St Etienne, Clermont-Ferrand), les 2 Centres de Lutte contre le Cancer de la région Auvergne-Rhône Alpes (Léon Bérard à Lyon et Jean Perrin à Clermont-Ferrand) et l’Institut de Cancérologie de la Loire. Outre le GCS et ses institutions, le consortium rassemble les Universités : Claude Bernard Lyon 1, l’Université de Grenoble, l’Université de St Etienne, l’Université de Clermont Ferrand ainsi que l’école des Mines de Saint Etienne et La fondation Synergie Lyon Cancer.

2 Le Plan France Médecine Génomique 2025 prévoit de déployer dans les 4 ans à venir un réseau de douze plateformes de séquençage couvrant l’ensemble du territoire français. Deux projets pilotes ont été retenus, dont celui du GCS AURAGEN – informations ici .





