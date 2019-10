Atos permet une adoption plus rapide du cloud avec les nouveaux accélérateurs SyntBots pour la Plateforme Pivotal

Paris, France - le 9 octobre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui que sa plateforme d’automatisation intelligente SyntBots® a été mise à jour avec une suite d’accélérateurs de migration permettant à ses clients de déployer rapidement leurs applications métiers sur le service d’application de Pivotal ( Pivotal Application Service, PAS) et sur le service de conteneurs de Pivotal ( Pivotal Container Service, PKS ). Pivotal Software, Inc. (NYSE:PVTL) est un fournisseur leader de plateformes créées pour le cloud et d’outils de développement, disposant d’une méthodologie unique.

Les améliorations incluent des outils d’automatisation intégrés pour les produits de Pivotal qui améliorent considérablement la qualité et la cohérence de la migration, ce qui aide les entreprises à réaliser des migrations à grande échelle, en partant des plateformes d’origine vers des plateformes open source, sur une période restreinte.

Selon Ashok Balasubramanian, CTO d’Atos Business & Platform Solutions, l’un des défis majeurs pour les départements IT des entreprises aujourd’hui est le travail minutieux à réaliser consistant à revoir les grands portefeuilles d’applications et prévoir comment déployer leurs ressources, qui sont limitées, de la façon la plus efficace.

“SynBots élimine les obstacles à l’adoption du cloud en permettant aux entreprises de planifier, de gérer et d’exécuter les projets de migration cloud de manière bien plus efficace. Les nouvelles fonctionnalités que nous avons mises en place peuvent analyser des centaines d’applications en quelques heures, ce qui réduit ce temps d’analyse de 95% et divise par 2 le temps passé à corriger le code. Nous avons déjà déployé ces fonctionnalités pour un certain nombre de nos clients, et les résultats leur ont permis de devenir une force disruptive dans leur marché du fait d’une plus grande rapidité et d’un avantage en termes de flexibilité.”



En utilisant la plateforme d’automatisation intelligente SynBots , les entreprises peuvent remanier un large éventail d’application, et concevoir, développer et déployer rapidement des applications cloud sécurisées et flexibles sur la Plateforme Pivotal. SyntBots améliore la rapidité et la qualité de ce processus, ce qui apporte aux entreprises des bénéfices considérables : un temps réduit de mise sur le marché, un déploiement plus rapide des nouvelles fonctionnalités des produits et une meilleure monétisation des services métiers.

Nick Cayou, Vice-Président des Partenariats Stratégiques, Pivotal, a déclaré:

“Plus vite les entreprises peuvent faire migrer leurs applications sur la Plateforme Pivotal, plus vite elles peuvent bénéficier d’une augmentation de 78% de leur efficacité opérationnelle et de 92% de réduction des délais de correction des systèmes d’exploitation. Avec SyntBots, Atos est en train d’aider ses clients à migrer une grande partie de leurs applications, libérant des ressources pour transformer leurs activités avec des modèles d’applications basés sur le cloud et une conception centrée sur l’utilisateur. Atos apporte une solution complète pour la migration et la modernisation, ce dont le client a essentiellement besoin.”

Veuillez trouver plus d’informations sur : SyntBots® intelligent automation platform at https://www.atos-syntel.net/syntbots/ et https://atos.net/en/solutions/multi-cloud-application-platform .

