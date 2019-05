Atos reconnu leader en intelligence artificielle et automatisation pour le secteur bancaire par NelsonHall

Paris, le 22 mai 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui être reconnu leader par NelsonHall en automatisation des processus robotisés (RPA) et intelligence artificielle (IA) pour le secteur bancaire.

Le rapport de NelsonHall répertorie les points forts d'Atos, notamment son portefeuille en propriété intellectuelle et la mise en œuvre d’applications de sa division Business & Platform Services en Amérique du Nord renforcée avec l’acquisition de Syntel ; ses relations avec les principaux fournisseurs de produits, notamment son partenariat avec Google ; et sa clientèle existante de banques de premier rang.

Atos fournit, conçoit et déploie des services RPA et AI pour un large éventail d'institutions financières mondiales et régionales.

« Le classement d'Atos en tant que leader de l’intelligence artificielle et de l’automatisation dans le secteur bancaire par NelsonHall reflète le développement stratégique de son offre, notamment grâce à des acquisitions et partenariats-clés qui lui confèrent de solides capacités de RPA et d'IA pour la gestion des données, le traitement des transactions (paiements et titres), et relation client », déclare Andy Efstathiou , Directeur de recherche pour la transformation et les opérations du secteur bancaire chez NelsonHall.

« Nous sommes heureux d'être reconnus par NelsonHall comme un chef de file des services de ‘Digital Banking’. L'offre d'Atos dans ce domaine est portée par notre engagement à accompagner la transformation digitale de nos clients financiers, et à leur permettre de surmonter les dilemmes numériques inhérents à l’évolution des technologies », ajoute Himanshu Vyas, Directeur de la stratégie pour les services financiers chez Atos.

Pour plus de détails sur les services numériques d'Atos pour le secteur bancaire, cliquez ici . Pour plus de détails sur les solutions FinTech d'Atos, cliquez ici .

