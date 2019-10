AtoS : remporte le prix du Partenaire intégrateur de systèmes innovant de l'année décerné par Pivotal

Paris, le 8 octobre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui avoir été nommé le partenaire intégrateur de systèmes innovant de l’année pour la zone EMEA (Breakthrough System Integrator Partner of the Year) par Pivotal Software, Inc., un fournisseur leader de plateformes basées sur le cloud. Ce prix reconnaît le travail d’Atos, en lien avec les offres de Pivotal, qui a permis d’accélérer l’adoption de celles-ci sur le marché et d’obtenir des résultats métiers. Cela inclut la mise en place d’un Centre d’Excellence pour le développement d’applications basées sur le cloud de Pivotal à Bordeaux, en France, et la création de nouvelles capacités pour la plateforme de Pivotal, telles que l’évolution de la plateforme d’automatisation intelligente SyntBots® pour intégrer le service d’application ( Pivotal Application Service, PAS ) et le service de containers de Pivotal (Pivotal Container Service, PKS).

En choisissant Atos pour ce prix, Pivotal a aussi évoqué le succès d’Atos dans la mise en œuvre à grande échelle de solutions cloud pour un client européen. Le prix a été remis lors de l’évènement Spring One Platform , la conférence annuelle de Pivotal dédiée aux utilisateurs, qui s’est tenue à Austin, au Texas du 7 au 10 octobre 2019.

« Je suis ravi d’annoncer qu’Atos a reçu le prix du partenaire intégrateur de systèmes innovant de l’année pour la zone Europe, Afrique, Moyen-Orient (EMEA), » a déclaré Nick Cayou, Vice-Président de Global Ecosystem, Pivotal Software. « Le prix du partenaire intégrateur de systèmes de l’année récompense les partenaires dont la pratique émergente autour des offres de Pivotal s'est considérablement développée et a pris une importance stratégique. »

« Chez Atos, notre mission est d’aider nos clients à réussir en innovant, en travaillant plus efficacement et en étant plus compétitifs », a déclaré Ashok Balasubramanian, CTO chez Atos Business & Platform Solutions. « Nous sommes fiers de recevoir ce prix, et notre relation étroite avec Pivotal nous permet de créer des solutions de pointe pour accélérer les transformations cloud de nos clients et leur offrir agilité, flexibilité et avantage compétitif. »

Le Centre d’excellence Pivotal dédié d’Atos soutient la mise en place d’applications basées sur le cloud et va permettre Atos de développer des équipes d’ingénieurs formées à la Pivotal Platform, et des développeurs prêts à aider les entreprises à développer rapidement des solutions cloud.

En tant que leader des services cloud, Atos a investi dans des programmes intensifs de développement des compétences, basés sur le Laboratoire d’Accélération de Plateformes (Platform Acceleration Lab, PAL), ainsi que dans une approche de migration de sites brevetée qui permet aux entreprises de rapidement déplacer des applications et systèmes vers le cloud. PAL comprend un ensemble de cours immersifs, sur les meilleures pratiques à adopter, qui permet aux développeurs et aux architectes de développer de nouvelles applications, de déplacer des applications (replatforming) et de moderniser les applications existantes sur la Pivotal Platform. Atos est en train de déployer la formation immersive PAL au Centre d’Excellence de Bordeaux, pour aider les concepteurs et développeurs d’applications à acquérir rapidement des compétences liées à la Pivotal Platform, en conception de microservices, en intégration continue et en prestations de service.

Veuillez trouver plus d’informations en cliquant sur : https://atos.net/en/solutions/cloud-transformation-applications et https://www.atos-syntel.net/technologies/pivotal-cloud-solutions .

