AtoS : remporte un contrat majeur auprès de Bayer pour fournir des services d'Environnement de Travail Connecté

Paris, le 16 octobre 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, a remporté un contrat majeur auprès de Bayer, leader pharmaceutique et agrochimique mondial, lui confiant la mise en œuvre et la fourniture de services d’Environnement de Travail Connecté (Digital Workplace) à l’échelle du groupe. Le projet s’étalera sur une période minimale de 5 ans avec plusieurs possibilités d’extension.

Les solutions innovantes déployées permettront aux collaborateurs de Bayer du monde entier de bénéficier de services harmonisés, plus rapides, simplifiés et multi-canaux, grâce à une gestion avancée des postes de travail, à une automatisation renforcée et à une technologie interactive, ainsi qu’à une expérience de service évolutive délivrée par un prestataire unique.

Atos assurera la prise en charge d’environ 130 000 postes de travail dans 91 pays. Ce partenariat inclut également différents aspects de la gestion de l’environnement de travail (Management Workplace) dont le support technique, la prise en charge des réseaux, des imprimantes et la gestion des appareils mobiles, ainsi qu’une assistance sur site renforcée grâce à son nouveau partenariat avec Computacenter, fournisseur de services d’infrastructures informatiques.

"Bayer et Atos sont des partenaires de longue date dans la gestion des environnements de travail pour les collaborateurs, mais aussi dans d’autres domaines porteurs, tel que le montre notre projet pilote d’application de l’informatique quantique dans la recherche médicale en collaboration avec l'université technique de Rhénanie-Westphalie d’Aix-la-Chapelle" déclare Eric Grall Vice-Président exécutif, en charge des Opérations Globales chez Atos. "Nous sommes donc très au fait des ambitions de Bayer pour développer les environnements de travail connectés de demain, et nous sommes enthousiastes à l’idée de passer à l’étape suivante de cette coopération.”

"La coopération avec Atos fait partie intégrante de notre programme de transformation," déclare Daniel Hartert, Directeur des Systèmes d’Information chez Bayer. "La prise en charge par Atos des services d’Environnement de Travail Connecté constitue un premier pas pour Bayer vers un nouvel équilibre entre les prestations informatiques internes et externes. Notre intention est d'axer davantage nos services internes sur la différenciation des activités informatiques de nos entreprises. Les services normalisés comme ceux concernant l’environnement de travail peuvent, quant-à-eux, être fournis plus efficacement par des partenaires externes spécialisés. Cela nous aidera à faire de Bayer une entreprise résolument digitale, et contribuera au succès de notre branche d’activité autour des sciences de la vie, dans les domaines de la santé et de la nutrition. »

