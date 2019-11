AtoS : transforme la chaîne de valeur de Melitta en Amérique du Nord avec SAP S/4HANA et Google Cloud Platform

Paris, France et Irving, Texas le 19 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui un contrat avec la branche nord-américaine de Melitta, une entreprise spécialisée dans le café haut de gamme, pour transformer son ERP (Enterprise Resource Planning) en mettant en place SAP S/4HANA. Atos va mettre à profit son expérience en transformations S/4HANA, en s’appuyant sur son partenariat avec Google Cloud Platform (GCP) et son expertise industrielle. Cela va permettre à Melitta d’améliorer l’efficacité de ses processus, d’intégrer des informations, notamment financières, pour accélérer sa croissance et de garantir des données sécurisés et réglementées, grâce à des protections natives.

Afin d’accélérer la transition vers SAP S/4HANA et assurer la continuité des opérations, Atos va appliquer la méthodologie SAP Activate, une approche modulaire et agile se fondant sur les meilleures pratiques et proposant des configurations guidées. La solution s’appuie sur la Plateforme Google Cloud (Google Cloud Platform, GCP), pour offrir à Melitta toute la flexibilité et l’innovation dont elle a besoin. Avec SAP S/4HANA couplé à GCP comme coeur numérique, Melitta bénéficiera d’une vision en temps réel des processus et des données organisationnelles, lui permettant de meilleures prévisions et analyses. En éliminant des silos d’informations, Melitta va aussi limiter les erreurs de distribution, garantissant ainsi une meilleure satisfaction client.

“Les meilleures pratiques d’Atos en matière de transformation digitale constituent le cadre parfait pour transformer nos systèmes existants en un environnement nouveau, agile et plus efficace, qui reflète la culture de Melitta et la façon d’innover dans l’industrie du café,” a déclaré Chris Paul, Manager Information Systems, Melitta North America. “Atos s’est démarqué en travaillant étroitement avec nos équipes locales, en contribuant concrètement à la ligne de production, et en comprenant les problématiques de nos clients.”

“La mise en place de SAP S/4HANA va fournir un environnement agile, flexible et performant permettant d’harmoniser la production, les ventes et la distribution des produits de Melitta, faisant d’elle une entreprise qui se démarque aussi bien du point de vue des entreprises partenaires que des consommateurs,” a déclaré Madhu Bala, VP & Head of Application Services Business, Atos Amérique du Nord.

“Nous sommes ravis que Melitta ait choisi de déployer les environnements critiques SAP sur Google Cloud Plateform,” a déclaré Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem chez Google Cloud. “Atos est un leader international en transformation des entreprises, et grâce à son expertise dans les migrations et implémentations de solutions cloud, Melitta sera en mesure d’exploiter la portée mondiale de Google Cloud, sa fiabilité, et ses capacités dans les domaines de l’IA, du Machine Learning (ML) et de l’analyse de données.”

Atos est un partenaire de Google Cloud dans le lancement de son programme d’Accélération Cloud (Cloud Acceleration Program) qui fournit des solutions et des services pour aider les consommateurs à réaliser des migrations à grande échelle d’environnements SAP vers Google Cloud.

En 2019, Atos a été reconnu “Leader” par le cabinet de conseil et de recherche international Nelson Hall dans son rapport NEAT (NelsonHall Vendor Evaluation & Assessment Tool) pour les services SAP HANA et S/4HANA. Le rapport répertorie les points forts d'Atos dans les services SAP HANA et S/4HANA – notamment l'importance croissante accordée à HANA et S/4HANA, l'étendue de sa couverture géographique, le ciblage précis des marchés verticaux et zones géographiques, la mise en avant d’offres innovantes comme SAP Leonardo et SAP Cloud Platform, ainsi que le partenariat-clé d’Atos avec Google Cloud pour faire évoluer S/4HANA sur le cloud.

Cliquez ici pour en apprendre plus sur les offres et l’approche jointe Atos-SAP.

Melitta Amérique du Nord, dont le siège est à Clearwater, en Floride, et Melitta Canada, dont le siège est à Toronto, en Ontario, sont responsables de la production, de la vente et de la distribution des filtres de café, et des produits et systèmes de café et de la préparation de café. Les produits de Melitta sont vendus dans le monde entier.

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse:

Global : Laura Fau | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18 | @laurajanefau

US : Maggie Wainscott | maggie.wainscott@atos.net | +1 903 262 8169

Pièce jointe