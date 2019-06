Atos: Déclaration des transactions sur actions propres

ATOS SE

Société Européenne au capital de 109 195 114 euros

Siège social : River Ouest – 80 Quai Voltaire – 95870 BEZONS

323 623 603 RCS PONTOISE

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, 14 juin 2019 : Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Atos SE déclare ci-après les opérations d’achats d’actions propres pour un montant de 14,6 millions d’euros réalisées du vendredi 7 juin 2019 au jeudi 13 juin 2019 dans le cadre d’un mandat confié à un prestataire de services d’investissements, tel qu’annoncé par le Groupe, le mercredi 8 mai 2019.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Atos SE ATO.PA 07/06/2019 FR0000051732 44 361 70,36 XPAR Atos SE ATO.PA 10/06/2019 FR0000051732 40 000 70,11 XPAR Atos SE ATO.PA 11/06/2019 FR0000051732 40 000 72,03 XPAR Atos SE ATO.PA 12/06/2019 FR0000051732 40 000 71,40 XPAR Atos SE ATO.PA 13/06/2019 FR0000051732 40 300 71,98 XPAR Total 204 661

La liste des transactions sous une forme détaillée est disponible sur notre site atos.net dans la rubrique information réglementée [ lien ].

Contacts

Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net

