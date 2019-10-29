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Atos-Projet de cession d'environ 1,2 md d'euros d'actions Worldline, soit environ 12% du capital

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29/10/2019 | 18:19

29 octobre (Reuters) - Atos:

* PROJET DE CESSION D'ENVIRON 1,2 MILLIARD D'EUROS D'ACTIONS WORLDLINE, REPRÉSENTANT ENVIRON 12% DU CAPITAL

* ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS WORLDLINE À ZÉRO COUPON DE 500 MILLIONS D'EUROS D'UNE MATURITÉ DE 5 ANS AVEC UNE PRIME D'ÉCHANGE DE 35%

* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ATOS CONSERVERA UNE PARTICIPATION RÉSIDUELLE DE 13% DU CAPITAL DE WORLDLINE CORRESPONDANT À 22% DE DROITS DE VOTE

* ATOS ET SIX GROUP ONT CONVENU DE S'ENGAGER À CONSERVER PENDANT UNE PÉRIODE DE 120 JOURS LE RESTE DE LEUR PARTICIPATION DANS WORLDLINE

*

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ATOS 2.61%69.16 Cours en temps réel.-5.71%
SINGHA ESTATE PCL Cours en clôture.
WORLDLINE -0.62%55.8 Cours en temps réel.33.06%
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VE / CA2020 0,78x
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