Atos-Projet de cession d'environ 1,2 md d'euros d'actions Worldline, soit environ 12% du capital

29 octobre (Reuters) - Atos:
* PROJET DE CESSION D'ENVIRON 1,2 MILLIARD D'EUROS D'ACTIONS
WORLDLINE, REPRÉSENTANT ENVIRON 12% DU CAPITAL
* ÉMISSION D'OBLIGATIONS ÉCHANGEABLES EN ACTIONS WORLDLINE À
ZÉRO
COUPON DE 500 MILLIONS D'EUROS D'UNE MATURITÉ DE 5 ANS AVEC UNE
PRIME D'ÉCHANGE DE 35%
* A L'ISSUE DE L'OPÉRATION, ATOS CONSERVERA UNE
PARTICIPATION
RÉSIDUELLE DE 13% DU CAPITAL DE WORLDLINE CORRESPONDANT À 22% DE
DROITS DE VOTE
* ATOS ET SIX GROUP ONT CONVENU DE S'ENGAGER À CONSERVER
PENDANT
UNE PÉRIODE DE 120 JOURS LE RESTE DE LEUR PARTICIPATION DANS
WORLDLINE
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