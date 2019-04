Atos : assure la transformation digitale d'Illumia en seulement 15 mois

Paris, Milan, Conférence Internationale SAP pour les services publics, 2 avril 2019

Atos, leader mondial de la transformation digitale, annonce qu'Illumia, acteur majeur du secteur de l'énergie en Italie, a réalisé la transformation numérique de son activité en seulement 15 mois grâce à la plateforme d'Atos appelée 'DORA' (Digital Operations for Retailers by Atos). Au lendemain de sa mise en place, celle-ci permet déjà à Illumia de bénéficier d'avantages financiers immédiats, d'une meilleure expérience utilisateur et de processus de contrôle optimisés.

DORA utilise le système SAP HANA, grâce auquel il atteint un haut degré d'intégration des processus, du client au back-end. Les fonctionnalités et processus mis en place avec la plateforme DORA ont été implémentés sur SAP S/4HANA pour le volet gestion, SAP C/4HANA pour les ventes et services client, et « SAP S/4HANA for Utilities » pour les processus verticaux.

Illumia a pu démarrer la production de la nouvelle plateforme d'applications en seulement 15 mois, et le nouveau système gère désormais les opérations, finances et relations clients de manière centralisée. Il permet à Illumia de relever ses défis futurs, tels que l'introduction de nouveaux outils pour soutenir les ventes, la rapidité d'exécution et la facilité de changement.

'Le secteur de l'énergie et des services publics devient chaque jour plus concurrentiel, et nous devons nous assurer que nos outils procurent un avantage réel à nos clients. L'environnement de travail au sein d'Illumia nous a permis d'opérer efficacement dès le premier jour, et nous sommes satisfaits de l'efficacité de notre plateforme DORA' déclare Giuseppe Di Franco, CEO d'Atos pour l'Europe de l'Est et l'Italie.

'Le choix stratégique de s'appuyer sur un partenaire aussi expérimenté qu'Atos a été crucial, et nous sommes très satisfaits des résultats obtenus' précise Matteo Bernardi, CEO d'Illumia. 'L'innovation technologique et la transformation digitale sont les piliers de notre croissance, et nous continuerons d'investir pour apporter à nos clients une valeur ajoutée qui nous démarque de la concurrence.'

'Je considère ce projet, mené par Atos, comme un petit chef-d'œuvre réalisé dans des délais surprenants' ajoute Claudio Carrà, Directeur Technique d'Illumia. 'Nous avons migré les données de l'entreprise des 5 dernières années, réalisé 3 mois de formation et 2 mois de tests sur la plateforme avec 70 utilisateurs internes. Ce premier jalon nous permet maintenant de gérer l'ensemble des processus de façon intégrée'.

'Avec la libéralisation du marché des services, de nouvelles offres et de nouveaux concurrents sont apparus. Pour faire face à ce scénario plus complexe, les opérateurs doivent innover et diversifier leurs offres. Ils doivent améliorer l'efficacité de leurs processus et opérations, et développer de nouveaux parcours d'expérience client', déclare Luisa Arienti, Directrice Générale de SAP Italie. 'Nous sommes heureux d'aider Illumia à soutenir sa croissance en assurant une gestion d'entreprise optimisée et en temps réel, une intégration de données unique et cohérente au sein de l'organisation et la possibilité de concevoir des expériences mémorables pour ses clients.'

Atos sera présent à la Conférence internationale SAP pour les services publics qui se tiendra à Milan, en Italie, du 2 au 4 avril - et sera sur scène aux côtés d'Illumia, qui présentera son parcours de transformation digitale. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://atos.net/en/events/atos-international-sap-conference-utilities.

