Atos : cède la moitié de sa participation dans Worldline, qui perd près de 4%

(Actualisation: opération de couverture de SIX Group AG, réaction de Worldline aux annonces d'Atos et SIX Group et réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services numériques Atos a annoncé mercredi avoir cédé "jusqu'à la moitié" de sa participation dans sa filiale de paiement électroniques Worldline pour un montant de 1,3 milliard d'euros. Parallèlement, le groupe suisse SIX a mis en place une opération de couverture de 500 millions d'euros sur sa participation dans Worldline.

Ces annonces font chuter le titre du groupe de paiements, qui perd 3,9% à 53,60 euros mercredi matin à la Bourse de Paris. L'action Atos cède 0,7% à 68,70 euros.

Atos a cédé environ 14,7 millions d'actions Worldline pour un montant d'environ 800 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Le prix du placement a été fixé à 53 euros par action et le règlement-livraison est normalement prévu le 1er novembre, a précisé le groupe dans un communiqué.

Simultanément au placement d'actions, Atos a émis des obligations échangeables en actions Worldline venant à échéance en 2024 pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros, avec une prime de 35% au-dessus du prix du placement d'actions.

En cas d'échange de l'intégralité des obligations ou d'exercice de l'option de remboursement en actions, le groupe ne détiendrait plus que 13% du capital et 22% des droits de vote de sa filiale de paiements. Le groupe a précisé qu'il utiliserait le produit de ces opérations, soit 1,3 milliard d'euros au total, principalement pour le remboursement de ses instruments de dette à moyen et long terme.

"Une relation forte subsistera entre les deux groupes avec un partenariat industriel et commercial existant et inchangé créé par l'Alliance Atos-Worldline et annoncé lors de la distribution en nature des actions Worldline", a précisé Atos dans un communiqué.

Atos avait distribué 23,4% du capital de Worldline à ses actionnaires début mai.

De son côté, le groupe suisse SIX Group, qui détient 26% de Worldline, a réalisé une opération de couverture ("equity collar") portant sur environ 500 millions d'euros de titres Worldline.

Les opérations annoncées par Atos et SIX Group sont sans conséquence sur leur pacte d'actionnaires actuel, a précisé Worldline dans un communiqué. En revanche, elles mettent fin à la contrepartie éventuelle de 166 millions de francs suisses (150,5 millions d'euros) prévue lors de l'acquisition de SIX Payment Services par Worldline. En conséquence, "Worldline ne devra payer aucune somme à SIX Group", a indiqué la société.

"Plus généralement, Worldline accueille favorablement l'augmentation significative du flottant et de la liquidité de l'action Worldline résultant des annonces d'Atos et de SIX Group AG, qui constituent des éléments importants pour la poursuite de l'agenda stratégique de la société, dans la perspective de l'accélération de la consolidation européenne des paiements", a ajouté le groupe.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire