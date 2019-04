Atos : certifié « spécialiste IoT » par Google Cloud

Google Cloud Next'19, San Francisco, Paris, 11 avril 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui être certifié « spécialiste IoT » (Internet des Objets) par Google Cloud, dans le cadre du Programme de spécialisation des partenaires de Google Cloud. Avec l'obtention de cette spécialisation, Atos démontre son expertise et son succès dans le développement de solutions IoT pour ses clients, en faisant appel à la technologie Google Cloud Platform.

Le Programme de spécialisation des partenaires de Google Cloud est conçu pour proposer aux clients de Google Cloud des partenaires qualifiés qui ont démontré leurs compétences techniques et peuvent attester de la réussite de leurs clients dans des domaines spécifiques.

Les partenaires qui obtiennent la spécialisation IoT ont ainsi démontré leur capacité à connecter, traiter, stocker et analyser les données d'appareils - à la fois à la périphérie (Edge) et dans le cloud - afin de générer de la valeur.

'Cette spécialisation est une nouvelle étape, qui enrichit le partenariat existant entre Atos et Google Cloud, signé en avril 2018, et qui a déjà permis à nos clients communs de bénéficier d'avantages significatifs ', déclare Paul Albada Jelgersma, Directeur des services IoT chez Atos. 'Nous sommes fiers d'être un partenaire de Google pour l'IoT et nous prévoyons une croissance significative de la demande du marché pour le déploiement des solutions de Google et d'Atos dans ce domaine. Ce nouveau pan du partenariat nous permet de travailler de manière plus rapprochée. Nos clients communs bénéficieront de ces évolutions et obtiendront des solutions préconçues avec des niveaux de service élevés. '

