Atos : contrat réalisé avec Illumia en Italie

02/04/2019 | 15:28

Atos annonce qu'Illumia, acteur du secteur de l'énergie en Italie, a réalisé la transformation numérique de son activité en seulement 15 mois grâce à sa plateforme 'DORA' (Digital Operations for Retailers by Atos).



Les fonctionnalités et processus mis en place avec DORA ont été implémentés sur SAP S/4HANA pour le volet gestion, SAP C/4HANA pour les ventes et services client, et 'SAP S/4HANA for Utilities' pour les processus verticaux.



Le nouveau système gère désormais les opérations, finances et relations clients de manière centralisée, et 'permet à Illumia de relever ses défis futurs, tels que l'introduction de nouveaux outils pour soutenir les ventes, la rapidité d'exécution et la facilité de changement'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.