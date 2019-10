Atos : décroche une labellisation 'Trainees'

10/10/2019 | 16:40

Atos annonce ce jeudi avoir décroché la labellisation HappyIndex / Trainees 2020 France.



'Cette enquête, qui se fonde sur l'avis des stagiaires et alternants au terme de leur expérience, récompense les entreprises où les étudiants sont les plus épanouis et motivés.Ainsi cette année, sur 286 stagiaires et apprentis ayant participé à l'enquête, près de 80% d'entre eux recommandent vivement Atos', résume Atos.



Au total cette année, Atos accueillera 915 stagiaires et apprentis.



