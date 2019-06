Atos : distingué par Gartner dans les DCO et les HIMS

26/06/2019 | 11:07

Atos indique être à nouveau positionné par Gartner leader du Magic Quadrant Data Center Outsourcing (DCO) and Hybrid Infrastructure Managed Services (HIMS), pour la huitième année consécutive en Europe et la troisième en Amérique du Nord.



Le rapport de Gartner a analysé 20 fournisseurs de services d'externalisation des data centers (Data Center Outsourcing) et de gestion des infrastructures hybrides (Hybrid Infrastructure Managed Services) en Europe, et 20 autres en Amérique du Nord.



'Il s'agit d'un élément-clé de l'offre d'Atos, et nous pensons que ce classement confirme notre capacité à fournir à nos clients des services de qualité supérieure', déclare Eric Grall, vice-président exécutif, en charge des opérations globales chez Atos.



