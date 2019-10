Atos : distingué pour ses services de cyber-résilience

10/10/2019 | 11:18

Atos annonce avoir été positionné comme leader en matière de services de cyber-résilience par une étude du cabinet NelsonHall, soutenant les institutions gouvernementales européennes, les industriels et les banques.



L'étude met en avant que le groupe a beaucoup investi dans l'avenir de la cybersécurité à travers son partenariat avec Siemens sur la sécurité de l'Internet des Objets (IoT) et des études sur l'effet de l'informatique quantique sur la cybersécurité.



Elle souligne aussi la bonne utilisation des analytics par Atos dans ses centres d'opérations de sécurité prescriptifs qui réduisent les temps de détection et de réponse et automatisent les réponses de sécurité, en tirant parti du big data et du calcul haute performance.



