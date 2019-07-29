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Atos en négociation exclusive pour racheter IDnomic

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29/07/2019 | 19:21

29 juillet (Reuters) - Atos a annoncé lundi:

* ENTRER EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DACQUÉRIR IDNOMIC, LEADER EUROPÉEN DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES IDENTITÉS NUMÉRIQUES, ET RENFORCER AINSI SA POSITION DE LEADER DE LA CYBERSÉCURITÉ

* PRÉVOIR LA FINALISATION DE LA TRANSACTION AU SECOND SEMESTRE 2019

* LE CAPITAL DIDNOMIC (110 COLLABORATEURS) EST ACTUELLEMENT DÉTENU PAR T.D.H. (THIERRY DASSAULT HOLDING), THALES, IDEMIA, LA BANQUE DES TERRITOIRES ET EURO-INFORMATION. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Service Entreprises)
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PER 2020 11,8x
VE / CA2019 0,91x
VE / CA2020 0,83x
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