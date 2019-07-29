Atos en négociation exclusive pour racheter IDnomic

29 juillet (Reuters) - Atos a annoncé lundi:
* ENTRER EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DACQUÉRIR IDNOMIC,
LEADER EUROPÉEN DES INFRASTRUCTURES DE GESTION DES IDENTITÉS
NUMÉRIQUES, ET RENFORCER AINSI SA POSITION DE LEADER DE LA
CYBERSÉCURITÉ
* PRÉVOIR LA FINALISATION DE LA TRANSACTION AU SECOND
SEMESTRE
2019
* LE CAPITAL DIDNOMIC (110 COLLABORATEURS) EST ACTUELLEMENT
DÉTENU PAR T.D.H. (THIERRY DASSAULT HOLDING), THALES, IDEMIA, LA
BANQUE DES TERRITOIRES ET EURO-INFORMATION.
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