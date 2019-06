Atos : et Virtru annoncent un partenariat pour fournir une solution de sécurisation des données dans les environnements de travail connectés

Paris, le 13 juin 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Virtru, éditeur de logiciel de protection des données. Ce partenariat permettra de fournir aux organisations internationales une solution de chiffrement pour les environnements de travail connectés (Digital Workplace), afin de protéger les données des clients sur les plateformes cloud.

Cette solution combine le module de chiffrement matériel d'Atos avec le logiciel de chiffrement de Virtru et s'adresse aux entreprises qui recherchent des solutions de chiffrement de données faciles à utiliser pour protéger leurs données dans les environnements cloud et hybrides.

La solution de Virtru, le Trusted Data Format (TDF) est un standard open-source[1] de protection des données. Conçu pour protéger les données les plus sensibles des clients, le TDF protège la confidentialité du courrier électronique, des fichiers et des données - au repos et lorsqu'ils sont partagés avec des tiers. Le TDF fournit une protection persistante et un contrôle spécifique pour les e-mails, fichiers et autres types de données liés à l'environnement de travail.

Le Module Matériel de Sécurité (ou Hardware Security Module, HSM)[2] Trustway Proteccio d'Atos protège et gère les clés numériques - avec le plus haut niveau de certification, pour une sécurité maximale. L'expérience de l'utilisateur n'est pas affectée par la couche de sécurité supplémentaire et le HSM simplifie les processus d'audit. En fonction de la stratégie définie, Atos fournit ces modules matériels de sécurité directement dans les locaux du client ou en 'as-a-service' à partir de centres de données sécurisés.

Tirant parti de ses capacités d'intégration, Atos a créé une offre unique, basée sur les solutions d'Atos et de Virtru, pour répondre aux exigences de sécurité élevées des environnements de travail numériques. Cette offre peut être fournie sur site 'as-a-service', en fonction des besoins et contraintes du client.

Le HSM d'Atos apporte une couche de sécurité supplémentaire en protégeant davantage les clés générées par Virtru et utilisées pour chiffrer les données des clients.

'En tant que leader européen de la cybersécurité, et plus particulièrement de la protection des données, nous garantissons la confidentialité des données sensibles. Notre HSM - qui assure un chiffrement de pointe - est complété par la solution logicielle de Virtru et offre une sécurité optimale pour les environnements de travail numériques, facilitant ainsi le travail quotidien et assurant un chiffrement complet des données pour nos clients, dans les environnements cloud et hybrides' déclare Alexis Caurette, Directeur des Produits de Cybersécurité chez Atos.

'Alors que de plus en plus d'entreprises à travers le monde initient leur transition vers le cloud, la sécurité de bout en bout devient primordiale. Ce partenariat entre Atos et Virtru offre aux clients une approche de la sécurité centrée sur les données, efficace et facile à utiliser. Elle ouvre également la porte à de futures innovations conjointes qui aideront les clients à gérer leurs données dans l'ensemble des lieux où elles sont partagées, tout en réduisant les risques', déclare John Ackerly, Président de Virtru.

[1] Inventé par le cofondateur de Virtru, Will Ackerly

[2] Un Module Matériel de Sécurité (HSM) est un dispositif informatique physique qui protège et gère les clés numériques pour le chiffrement. Informations ici

