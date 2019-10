Atos : inauguration d'un laboratoire d'IA au Texas

04/10/2019 | 12:54

Atos annonce inaugurer le laboratoire d'intelligence artificielle (IA) de Google Cloud au siège nord-américain d'Atos, à Irving, au Texas, qui vient s'ajouter à son réseau international de laboratoires existants à Londres, Paris et Francfort.



Ce laboratoire s'inscrit dans le cadre du partenariat international qui lie le groupe français de services informatiques et Google Cloud et qui a pour but de donner aux clients et entreprises un accès aux dernières technologies analytiques.



En s'implantant à Dallas, Atos offre aux entreprises de la région l'opportunité de collaborer avec ses experts, ainsi que ceux de Google Cloud, lors d'ateliers pour mieux comprendre l'IA et les aider à définir et concevoir des cas d'usage spécifiques.



