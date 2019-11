Atos : lancement d'une offre de cloud hybride avec VMWare

05/11/2019 | 13:09

Atos annonce sa nouvelle offre 'Digital Hybrid Cloud', solution de cloud hybride entièrement gérée, combinant son expérience dans la mise en place et la gestion du cloud de bout-en-bout avec les dernières solutions cloud de VMware.



'Cette solution multi-cloud permet aux entreprises de réduire leurs délais de commercialisation et leurs coûts globaux à travers un coût de possession moins élevé (Total Cost of Ownership, TCO)', explique le groupe de services informatiques.



Dans le cadre de cette offre, Atos met à contribution son expérience et ses capacités en matière de développement de l'infrastructure cloud avec 11 hubs cloud multi-locataires, plus de 10.000 experts cloud, et huit centres internationaux de livraison.



