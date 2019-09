Atos : nouveau directeur général pour Atos France

05/09/2019 | 08:57

Atos annonce l'arrivée de Jean-Philippe Poirault comme directeur général d'Atos France et membre du comité exécutif du groupe. Il rejoint le groupe de services informatiques après avoir dirigé la branche télécom d'Amazon Web Services (AWS) depuis janvier 2018.



Auparavant, Jean-Philippe Poirault a occupé des fonctions de direction générale dans des activités de services informatiques et de logiciels au sein d'Alcatel-Lucent puis Ericsson, dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie.



Il remplace Jean-Marie Simon qui est nommé directeur des relations institutionnelles et aura, au sein du comité exécutif, la responsabilité de gérer et développer les relations d'Atos avec les institutions et gouvernements, tant au niveau global que local.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.