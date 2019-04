Atos : ouvre un nouveau laboratoire d'IA avec Google

04/04/2019 | 15:07

Atos et Google Cloud, ont inauguré aujourd'hui un laboratoire d'intelligence artificielle (IA) commun. ' Ce laboratoire inédit en France permet aux clients, entreprises et acteurs publics, de déterminer les cas pratiques auxquels l'IA est susceptible d'apporter une réponse innovante et efficace ' indique le groupe.



Atos participe ainsi à l'adoption des solutions d'IA en Europe en assurant dans ses data centers de cloud et cloud hybride la sécurité des données et de leur traitement ainsi que la conformité au règlement européen sur la protection des données personnelles.



' Le laboratoire accueille les clients français et européens pour définir des cas d'usage concrets où les algorithmes d'IA apportent des solutions performantes, via des ateliers de cocréation et de prototypage de solutions ' précise le groupe.



