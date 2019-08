Atos : partenariat avec NICE inContact

05/08/2019 | 13:53

Atos annonce un partenariat dans le cadre duquel il fera de NICE inContact CXone une solution privilégiée de centres d'appels 'as a Service', qui sera délivrée aux clients actuels - une centaine de milliers d'agents dans le monde - et futurs du groupe.



Il précise que la solution CXone sera intégrée à Circuit et vendue par Atos sous le nom 'Cloud Contact Center - powered by CXone', pour fournir une plateforme d'expérience client cloud unifiée et omnicanale.



Cette plateforme vient compléter la solution 'OpenScape Contact Center', qu'Atos continuera à proposer 'sur site' ou de manière hébergée. Le nouveau partenariat prend effet immédiatement à l'échelle mondiale.



