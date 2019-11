Atos : partenariat avec Stora Enso pour la vente au détail

12/11/2019 | 09:17

Atos et Stora Enso annoncent un partenariat pour un nouveau service automatisé de vente au détail, basé sur le concept des 'armoires intelligentes', e-kiosques à technologie RFID conçus pour l'achat nomade à l'aide de smartphones ou cartes de paiement standard.



Le partenariat comprend la commercialisation de la solution 'New Retail as a Service', qui combine les technologies de Stora Enso et l'expérience d'Atos, ainsi que sa méthodologie en matière de prestation de services.



La solution 'New Retail' de Stora Enso utilise des étiquettes RFID durables pour suivre et tracer les articles stockés. Ces étiquettes sont en papier et constituent ainsi une solution sans plastique et recyclable pour l'authentification des emballages.



