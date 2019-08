Atos : participation au projet HELIOS

08/08/2019 | 10:53

Atos annonce participer à HELIOS, un projet de recherche et d'innovation de trois ans financé par la Commission Européenne, visant le développement d'un réseau social de nouvelle génération et garantissant la confidentialité à tous ses utilisateurs.



'HELIOS permettra également aux développeurs de créer et d'intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme tout en réduisant les coûts de développement et la complexité liée au développement du réseau', explique-t-il.



Ce réseau social, fédéré par un modèle 'peer-to-peer', basé sur une architecture de type blockchain, faciliterait la démocratisation de la production de contenu par l'utilisateur, sa promotion, et sa monétisation conformément aux exigences légales et éthiques.



