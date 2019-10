Atos : récompensé par le label « Happy Trainees 2020 France »

Le 10 octobre 2019

Atos annonce aujourd'hui avoir décroché la labellisation HappyIndex® / Trainees 2020 France, suite à sa participation à la campagne ChooseMyCompany - HappyIndex® / Trainees 2020.

Cette enquête, qui se fonde sur l'avis des stagiaires et alternants au terme de leur expérience, récompense les entreprises où les étudiants sont les plus épanouis et motivés.

Ainsi cette année, sur 286 stagiaires et apprentis ayant participé à l'enquête, près de 80% d'entre eux recommandent vivement Atos!

Pour l'édition 2020 de l'enquête, les entreprises ont été évaluées à l'aune de 6 critères : Progression professionnelle, Motivation, Plaisir, Management, Environnement stimulant et Fierté.

Un chiffre se distingue tout particulièrement : 81% des répondants estiment qu'Atos leur a permis de développer leurs compétences.

Atos est donc une nouvelle fois reconnu comme une entreprise accordant une grande importance à l'accueil et à la formation professionnelle des jeunes.

Au total cette année, Atos accueillera 915 stagiaires et apprentis.

