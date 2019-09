Atos : reconnu « Partenaire de l'année » par le groupement d'entreprises HEXATRUST

Le 12 septembre 2019

Atos a reçu le Trophée du « Partenaire de l'année » en reconnaissance de son travail avec le groupement d'entreprises HEXATRUST, spécialisé dans le cloud computing et la cybersécurité, lors de la 5ème édition de l'Université d'été d'Hexatrust.

Cet événement, placé sous le thème de la souveraineté européenne, s'est clôturé par la remise des Trophées « HexaGlobes » visant à récompenser, encourager et valoriser les acteurs ayant une démarche d'achat souverain auprès des 50 PME et start-up constituant le groupement.

La démarche d'Atos, distinguée par le « Trophée du Partenaire de l'année », consiste notamment à intégrer les solutions des membres HEXATRUST dans ses offres d'accompagnement des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV) et Opérateurs de Service Essentiel (OSE). Les équipes recherchent avant tout à créer des liens techniques entre les solutions des différents membres HEXATRUST afin qu'elles aient le plus d'impact possible ensemble.

Pierre Barnabé (troisième en partant de la gauche), Directeur des activités Big Data & Cybersécurité du groupe Atos, a reçu le prix du « Partenaire de l'année » au nom d'Atos.

Également sur la photo : Jean-Noël de Galzain, Président d'Hexatrust et Wallix ; Coralie Héritier, Secrétaire Générale d'Hexatrust et Directrice Générale d'IDnomic ; Luc Renouil, Directeur stratégie et développement Défense et Sécurité chez Bertin Technologies ; Daniel Le Coguic, Directeur des Activités Big Data & Sécurité France chez Atos

Photo © HEXATRUST

Pour plus d'informations sur les offres cybersécurité d'Atos, visitez la page dédiée.

***

Contact presse : Lucie Duchateau - lucie.duchateau@atos.net - 07 62 85 35 10