Atos : reconnu leader mondial du programme de certification Google Cloud

Paris, 18 avril 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui être reconnu comme un leader mondial de la certification Google Cloud, en seulement 11 mois, et avec plus de 300 collaborateurs certifiésdans le monde. Ce classement illustre l'engagement d'Atos dans le développement de son expertise des solutions Google Cloud, et démontre que le groupe tire parti de la technologie Google Cloud de manière à transformer les entreprises et à avoir un impact significatif sur les clients de celles-ci.

« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme un Premier partenaire mondial certifié Google Cloud », déclare Eric Grall, Eric Grall, Directeur Général Adjoint, Responsable des Opérations Globales chez Atos. « Ces certifications permettent à nos clients de bénéficier du meilleur niveau d'expertise technique, avec des experts certifiés 'Google Cloud' ; et permettent également à nos employés de progresser dans leur carrière et d'accéder à l'étape suivante. Nous sommes impatients de continuer à former et à développer nos employés - et d'attirer plus de clients sur Google Cloud. »

A ce jour, plus de 300 collaborateurs ont été certifiés, répartis dans les différentes régions du Groupe - et de nombreux autres devraient passer les examens dans les semaines à venir. La certification atteste que ces employés peuvent concevoir, développer, gérer et déployer des solutions d'infrastructure d'applications et de données sur la technologie Google Cloud. Les certifications concernent notamment les qualifications suivantes : Architecte Cloud, Ingénieur Data, Ingénieur Cloud associé et Développeur Cloud.

Cette distinction s'ajoute au prix du partenaire mondial Google Cloud pour l'année 2018 (Google Cloud Breakthrough Partner of the Year Award) qu'Atos a reçu la semaine dernière au salon Google Cloud Next.

