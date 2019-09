Atos : remporte un accord-cadre pour la transformation digitale des établissements de santé

Atos a été sélectionné par la CAIH (Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière), qui réunit plus de 1 200 adhérents, pour fournir des prestations de transformation d'infrastructures ou d'applicatifs en vue d'un hébergement en mode hybride ou Cloud, dans le cadre d'un nouveau marché dédié à l'hébergement des données de santé (HDS).

Cet accord-cadre de 4 ans consiste à proposer un ensemble de services à valeur ajoutée comme le conseil, la conception ou le renforcement des capacités d'infrastructures. Il s'inscrit dans un contexte de mutation rapide des systèmes d'information hospitaliers dont la criticité croissante implique de hauts niveaux de disponibilité, de sécurité et de conformité aux exigences réglementaires.

L'expertise et le savoir-faire d'Atos vont permettre de répondre notamment à la complexité et la forte disparité des environnements technologiques issue des groupements hospitaliers (GHT).

Atos est un acteur global de la transformation de l'hôpital digital et la modernisation du système de santé et répond, sur l'ensemble du territoire, aux enjeux et aux contraintes des établissements de soin publics et médico-sociaux.

Pour en savoir plus :

***

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact presse

Sylvie Raybaud - sylvie.raybaud@atos.net - +33 6 95 91 96 71 - @Sylvie_Raybaud