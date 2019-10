Atos : remporte un contrat avec l'opérateur aéroportuaire espagnol AENA pour améliorer l'expérience des passagers et les opérations aéroportuaires

Le contrat comprend le développement de nouvelles applications pour les entreprises basées sur l'Intelligence Artificielle, la biométrie, l'Internet des Objets ou les données analytiques

Paris, France ; Madrid, Espagne - le 8 octobre 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat de 12 millions euros avec AENA, le premier opérateur aéroportuaire au monde en termes de trafic de passagers, afin d'assurer la gestion et la transformation des applications-clés qui servent à administrer les 46 aéroports dont AENA est responsable en Espagne. Le contrat initial, d'une durée de 3 ans, prolongeable 2 ans, s'élève à 11 800 000 euros.

Actuellement, AENA utilise des applications d'entreprise spécifiques pour la gestion des opérations et des espaces aéroportuaires, celle des passagers, ainsi que celle des activités liées aux services à destination des compagnies aériennes.

Ce contrat permet de s'assurer que l'ensemble des applications d'entreprise sont gérées efficacement. Il comprend également la conception, le développement et l'intégration de nouvelles applications basées sur des technologies innovantes - telles que les systèmes de reconnaissance biométrique pour l'embarquement des passagers ou pour contrôler l'entrée d'espaces à accès restreint ; la vidéo et l'Intelligence Artificielle (IA), le Big Data et l'analyse des données, ou encore l'Internet des Objets (IoT) - afin d'offrir aux clients, utilisateurs et passagers une expérience optimale et rendre les opérations aéroportuaires d'AENA plus efficaces.

Environ 25 % des activités du contrat portent sur la maintenance des applications actuelles et 75 % sur le développement de nouvelles applications et fonctionnalités, qui seront progressivement étendues aux autres aéroports en fonction de leurs besoins spécifiques.

AENA gère 46 aéroports et 2 héliports en Espagne et un à Luton, au Royaume-Uni. L'entreprise participe directement et indirectement à la gestion de 16 autres aéroports en Amérique latine[1]. Au cours des trois dernières années, plus de 743 millions de passagers ont transité par les aéroports espagnols gérés par AENA.

[1] AENA participe à la gestion de 12 aéroports au Mexique, 2 en Colombie et 2 en Jamaïque.

