Atos : remporte un contrat pour migrer l'infrastructure de Damart vers le cloud avec Google Cloud

Paris, France, le 18 juin 2019

Atos, leader mondial de la transformation numérique, a signé un contrat de 6 ans avec Damart, le spécialiste international de la distribution de produits textiles et d'équipement, et une marque du Groupe Damartex, pour transformer son activité et basculer l'ensemble de son infrastructure vers le cloud. Damart utilisera une solution mixte combinant la plateforme de cloud public Google Cloud (GCP) et la plateforme de cloud privé d'Atos.

Atos assurera entièrement la migration de l'infrastructure de Damart, actuellement hébergée sur site et dans les datacenters d'Atos, vers une solution de cloud hybride.

L'expertise d'Atos dans l'orchestration de ces solutions permettra à Damart de tirer parti des performances, des capacités d'intelligence artificielle (AI) et d'apprentissage machine (ML) de Google Cloud, et ce, afin d'optimiser les pics de charge liés à l'activité commerciale et de développer de nouvelles opportunités commerciales.

Cette solution de cloud entièrement gérée fournira à Damart une infrastructure flexible, agile, évolutive et sécurisée. Elle permettra une efficacité opérationnelle accrue, un déploiement plus rapide des applications, une optimisation des coûts et des délais de mise sur le marché des produits.

En tant que leader mondial des services de sécurité gérés (MSS), Atos apporte son expertise en matière de sécurité et de protection pour s'assurer que Damart dispose de toutes les conditions d'accès et de contrôle requises par les réglementations européennes et mondiales.

« Nous avons choisi Atos comme partenaire de confiance dans notre démarche de transformation digitale en raison de sa forte expertise et de son expérience dans le développement et la gestion de solutions de cloud. En optant pour le cloud, et plus particulièrement pour un modèle hybride, nous aurons la souplesse nécessaire pour faire face aux fluctuations de la consommation de notre réseau tout au long de l'année. Cela permettra à notre entreprise de devenir plus agile, plus réactive et plus flexible afin de pouvoir s'adapter à l'évolution constante de la façon dont les clients font leurs achats, maintenant et à l'avenir », a déclaré Thomas Masurel, CEO, Damart.

« Nous sommes ravis que Damart ait choisi Atos comme partenaire dans la transformation digitale. Les avantages de l'adoption d'une stratégie de cloud hybride vont au-delà de la réduction des coûts et de l'augmentation de la productivité et permettront à Damart de rester compétitif dans un environnement commercial en constante évolution », a déclaré Wim Los, Senior Vice-Président, Google Enhanced Alliance, Atos.

