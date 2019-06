Atos : renforce Atos Managed OpenShift (AMOS) pour faciliter l'évolution vers les plateformes Open Source

RedHat EMEA Partner Summit, Prague - 25 juin 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la mise à niveau de sa plateforme Atos Managed OpenShift Service (AMOS) avec de nouvelles fonctionnalités d'automatisation intégrées issues de la plateforme d'automatisation SyntBots®.

AMOS est le résultat de la collaboration d'Atos et de Red Hat. Il s'agit d'une plateforme cloud conçue pour permettre aux entreprises internationales d'effectuer des migrations à grande échelle de plateformes existantes vers des plateformes Open Source.

Basé sur Red Hat OpenShift, AMOS rassemble les opérations informatiques et DevOps en fournissant une plateforme conteneurisée unique pour visualiser et gérer toutes les applications. AMOS aide les entreprises à adopter plus rapidement un environnement DevOps standard qui leur permet de concevoir, développer et déployer des applications plus sécurisées, évolutives et natives du cloud.

Cette nouvelle offre intègre les outils d'automatisation SyntBots capables de réduire le temps d'analyse des applications de 90% et de réduire les efforts de correction du code de 50%. Il en résulte une amélioration significative de la qualité et de la cohérence - ce qui aide les clients à s'affranchir de leurs anciens systèmes et à mettre en œuvre une nouvelle architecture open source en deux fois moins de temps.

Selon Ashok Balasubramanian, Directeur Technique d'Atos Business & Platform Solutions, AMOS est la pierre angulaire qui aide les entreprises à moderniser leur environnement applicatif et à développer des applications véritablement natives du cloud.

« Atos Managed OpenShift aide les entreprises à faire évoluer leur infrastructure existante et à créer de nouveaux services numériques qui répondent aux besoins actuels et futurs de leurs clients », a déclaré Balasubramanian. « Maintenant qu'AMOS a été enrichi avec les outils d'automatisation intégrés de SyntBots, il devient un moyen encore plus puissant pour les entreprises d'évoluer pour répondre aux besoins de l'économie numérique ».

SyntBots utilise une suite puissante d'accélérateurs et d'utilitaires pour automatiser les processus manuels répétitifs, libérer le personnel critique pour le travail à plus grande valeur ajoutée, et fournir des processus intégrés, une meilleure qualité et une agilité accrue - qui sont nécessaires au changement de l'activité.

En plus d'aider à éliminer les contraintes des platesformes existantes, Red Hat OpenShift apporte d'autres avantages aux clients, tels que : des cycles de développement 66 % plus rapides, une meilleure productivité des développeurs, et une portabilité des applications sur diverses platesformes de cloud.

Franz Meyer, vice-président des partenariats stratégiques et des comptes internationaux chez Red Hat :

« La méthodologie et les capacités d'analyse de la plateforme SyntBots peuvent aider les clients à accélérer la transformation des applications existantes en une plateforme conteneur basée sur Red Hat OpenShift. De plus, il peut aider les équipes de développement à réduire les cycles de vie des versions logicielles pour les nouvelles applications natives du Cloud afin de permettre une réduction du délai global de mise sur le marché des nouveaux services numériques. »

Pour en savoir plus sur le cloud hybride orchestré d'Atos, rendez-vous sur https://atos.net/en/solutions/atos-canopy-orchestrated-hybrid-cloud/application-data-services (en anglais). Pour en savoir plus sur Syntbots : https://www.atos-syntel.net/syntbots/

###

A propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards d'euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l'indice CAC 40.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contact Presse :

Laura FAU | laura.fau@atos.net | +33 6 73 64 04 18