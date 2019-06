Atos : renforce ses solutions de calcul numérique avec l'annonce d'une nouvelle offre d'appliances de stockage hautement performant

Atos, l'un des leaders mondiaux de la transformation numérique, annonce aujourd'hui BullSequana Xstor, sa nouvelle gamme d'appliances de stockage modulaire, qui permet aux entreprises et aux centres de recherche d'améliorer les résultats de la simulation numérique.

BullSequana Xstor est une appliance de stockage très performante et adaptée pour répondre à la croissance constante des données à traiter. Cette offre est évolutive pour répondre aux besoins futurs de stockage, modulaire (elle peut se concentrer sur la performance de la bande passante ou sur la capacité de stockage) et optimisée en termes de coûts. Solution complète prête à l'emploi, elle a été pré-testée et préinstallée pour un déploiement rapide et dispose d'un seul outil de management pour faciliter son utilisation.

BullSequana Xstor est l'un des premiers systèmes de stockage sur le marché à être optimisé pour la simulation numérique, Data Lake, AI et Data Tiering en utilisant différents systèmes de fichiers dédiés, tels que lustre®, CEPH et HPSS.

« Avec l'augmentation du volume de données à traiter et à analyser, les entreprises et les centres de recherche ont besoin de solutions de stockage performantes pour optimiser leurs résultats de recherche et gérer leurs simulations numériques. Notre gamme de solutions évolutives et modulaires contribue au développement et au succès des projets de recherche et d'innovation de nos clients. Avec notre nouvelle offre BullSequana xStor, nous prouvons à nos clients une meilleure maîtrise des solutions de bout en bout couplant le calcul de haute performance et la gestion des données. », déclare Agnès Boudot, GM & SVP, Responsable de la ligne de produit HPC & Quantum d' Atos.

Pour en savoir plus sur le BullSequana Xstor, rendez-vous sur http://atos.net/BullSequana-xstor.

