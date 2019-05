Atos : sélectionné pour le projet Artemis de la DGA

23/05/2019 | 12:49

Atos a été sélectionné avec ses partenaires Capgemini et le CEA pour livrer un démonstrateur de plateforme Big Data à la Direction Générale de l'Armement (DGA).



Le projet a pour objectif de doter à terme le Ministère des Armées d'une ' infostructure ' souveraine de stockage et traitement massif de données.



' L'exploitation des données, toujours plus nombreuses et plus diverses, représente un enjeu majeur pour conserver la supériorité opérationnelle des forces armées ' indique le groupe.



Le projet Artemis va faciliter la gestion et la prise de décision des différents services des Armées. Artemis vise à doter la France d'une capacité de traitement des données de masse pour lui permettre d'agir de façon autonome dans les domaines du renseignement, du commandement des opérations et dans l'espace numérique.



' Ce positionnement et cette infostructure souveraine s'avéreront déterminants pour ancrer l'autonomie stratégique de la France et contribuer à une vision et une ambition européenne à long terme dans l'IA au service de la défense. ' a décalré Daniel le Coguic, Senior Vice-Président Big Data & Sécurité France chez Atos.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.