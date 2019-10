Atos : signe un contrat avec l'opérateur espagnol AENA

08/10/2019 | 11:26

Atos annonce la signature d'un contrat avec le l'opérateur aéroportuaire espagnol AENA. Le contrat initial, d'une durée de 3 ans, prolongeable 2 ans, s'élève à 11 800 000 euros.



Ce contrat comprend la conception, le développement et l'intégration de nouvelles applications basées sur des technologies innovantes - telles que les systèmes de reconnaissance biométrique pour l'embarquement des passagers ou pour contrôler l'entrée d'espaces à accès restreint ; la vidéo et l'Intelligence Artificielle (IA), le Big Data et l'analyse des données, ou encore l'Internet des Objets (IoT).



AENA gère 46 aéroports et 2 héliports en Espagne et un à Luton, au Royaume-Uni. L'entreprise participe directement et indirectement à la gestion de 16 autres aéroports en Amérique latine. Au cours des trois dernières années, plus de 743 millions de passagers ont transité par les aéroports espagnols gérés par AENA.



