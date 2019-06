Atos : signe un contrat avec Ørsted pour deux parcs éoliens

18/06/2019 | 10:12

Atos annonce avoir été choisi par Ørsted, leader international de parcs éoliens offshore, pour fournir des solutions de communications basées sur la technologie TETRA (Terrestrial Trunked Radio) pour deux parcs éoliens offshore. Ces parcs sont situés au large du comté de Changhua County à Taiwan.



Il s'agit du premier contrat du nouvel accord-cadre signé entre Atos et Ørsted relatif aux projets présents et à venir de parcs éoliens offshore en AsiePacifique.



Atos fournira une solution de communication complète et sera responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur : de l'ingénierie et conception à l'installation, aux tests et à la mise en service, en passant par un support de maintenance de 5 ans.



' Ce premier contrat à Taiwan, dans le cadre du nouvel accord cadre en Asie-Pacifique, renforce notre partenariat avec Ørsted, initié il y a deux ans avec un premier accord-cadre européen ', déclare Cyril Dujardin, Directeur Général Adjoint, Mission critical systems, Division Big Data & Sécurité chez Atos.



“ Les compétences reconnues d'Atos en matière d'ingénierie sont cruciales dans un environnement rude et complexe comme celui des parcs éoliens offshore. Une interaction sans faille entre le personnel et les systèmes est essentielle pour opérer de manière sûre et efficace', indique Mads Thorsted Nielsen, responsable des communications SCADA - Energie éolienne chez Ørsted.



