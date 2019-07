Atos : soutient les femmes dans la FinTech et lance le premier concours FinTech féminin

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce le lancement de son premier concours FinTech féminin. Ce concours international récompense les femmes leaders de la FinTech, encourage leurs projets d'innovation et soutient leur développement professionnel en leur donnant accès à la communauté et aux outils FinTech d'Atos.

L'organisation gagnante rejoindra le Programme international FinTech d'Atos, qui inclut FinHub - un programme d'intégration accélérée donnant accès au vaste réseau d'entreprises issues du domaine des services financiers (Atos travaille avec 13 des 20 plus grandes banques mondiales et avec 15 des 30 plus importantes compagnies d'assurances) ainsi qu'à un soutien juridique et commercial complet. Ce programme inclut également FinLab, une plateforme à travers laquelle Atos aide les FinTechs à créer et développer leurs offres en combinant expertise et solutions à tester.

Toute Fintech ayant été fondée par une femme ou comprenant une ou plusieurs femme(s) au sein de son équipe dirigeante est invitée à participer au concours et à présenter son cas d'usage et plan de développement commercial. Le premier prix permettra à l'organisation gagnante de rejoindre le programme FinTech d'Atos. Les lauréates du 'Prix d'Excellence' auront l'opportunité de passer la journée avec un expert FinTech d'Atos et de visiter le FinTech Lab.

Atos encourage les femmes intéressées par le coaching des candidates FinTech à s'inscrire sur le site dédié pour partager leurs connaissances et expériences techniques et/ou sectorielles.

Les candidates sont invitées à manifester leur intérêt à participer au concours ou bien à coacher les participantes avant le31 août 2019 sur https://engage.atos.net/female-fintech-2019. Les cas d'usage devront être soumis avant le 27 septembre. Les 6 meilleures équipes seront ensuite sélectionnées début octobre, avant l'annonce de l'équipe gagnante au 'TechQuartier' de Francfort le 22 Octobre.

Informations à destination des journalistes:

Programme Fintech d'Atos

Atos soutient les entreprises issues du domaine des services financiers et les FinTechs à travers son programme international 'Fintech Partner', qui permet de créer des liens entre les FinTechs, InsurTechs et RegTechs, et les plus grandes entreprises spécialisées dans les services financiers - afin de co-créer et commercialiser de nouveaux services. Ce programme inclut FinLab, une plateforme Cloud visant à faciliter la création de nouveaux services conjoints, FinHub, un programme d'intégration, et FinNet, un portail de connaissances. Atos compte environ 16,000 experts bancaires et 5,000 experts en assurance.